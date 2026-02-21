Personal trainer Nino wil mensen met een beperking keihard laten 'rammen'

"Ik heb het allermooiste beroep van de wereld!" Nino de Backer (31) uit Hoogerheide hoeft niet lang na te denken wanneer hem gevraagd wordt naar zijn werk als personal trainer van mensen met een beperking. In zijn sportschool Ramkast draait het niet om sixpacks of spiegelselfies, maar om zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en gezien worden.

Een halterbank, een bokszak en een klimrek buiten. De sportschool van Nino onderscheidt zich op het eerste gezicht niet van andere gyms. Het zijn de 'klanten' die hier het verschil maken. Eén keer per week trainen ze individueel met hun coach Nino. "Ik doe niet aan hokjes want ik geloof dat deze doelgroep met passie, aandacht en plezier ontzettend veel doelen kan bereiken." De ex-marinier kwam op het idee voor zijn sportschool toen hij zijn nichtje Anne (28) hielp om weer fit te worden. "Anne kampte, net zoals veel mensen met het syndroom van Down, met overgewicht. Ik wilde laten zien dat het ook voor haar mogelijk is om met sport in combinatie met goede voeding zich beter te laten voelen."

Nino en Anne trainen elke week samen (foto: Erik Peeters).

Dankzij de inzet van Nino en het doorzettingsvermogen van zijn nichtje, lukte het Anne om veertig kilo af te vallen. "Het mooiste was niet de weegschaal maar haar lach op haar gezicht", aldus de coach. Inmiddels heeft Nino binnen zijn klantenkring 35 sporters met een beperking: "Iedereen met een eigen tempo en aangepast programma." "Het spreekt mij aan dat deze mensen zo oprecht zijn", zegt Nino. "Ze spelen geen theater. Wanneer ze een klik met je hebben, gaan ze voor je door het vuur. Soms ben ik na een uurtje trainen misschien nog wel meer uitgeput dan hen. Maar dat maakt me niks uit want het geeft me namelijk ook mega veel energie. De cliënten gaan mij echt aan het hart." Volgens Nino is het voor mensen met een beperking in een reguliere sportschool vaak te druk en te luid. Ze raken hierdoor snel overprikkeld. “Eigenlijk vallen ze daar een beetje buiten de boot omdat ze oefeningen niet goed begrijpen en ook niet goed in staat zijn om dingen te vragen. Hier kan iedereen helemaal zichzelf zijn. Geen haast, geen druk maar kleine haalbare doelen.”

"Ze krijgen in het dagelijks leven vaak te horen wat ze niet kunnen. Hier draaien we dat om.”