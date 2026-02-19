Vakantiegangers parkeren auto in wijk: gemeente 'kan niets doen'

Vakantiegangers die via Eindhoven Airport vliegen en hun auto parkeren in de wijk Meerhoven, in plaats van de parkeerplaatsen bij het vliegveld zelf. Buurtbewoners zijn de parkerende vakantiegangers helemaal beu en hebben bij de gemeente een petitie aangeboden om er iets aan te doen. Maar volgens de gemeente gaat dat niet zomaar.

Om daar verandering in te brengen, startten bewoners van Graslinnen, Meerhovendreef, Grasdreef en omliggende straten een petitie. Die werd 91 keer ondertekend en aangeboden aan de gemeente Eindhoven, maar vooralsnog zonder resultaten.

Ruim een jaar later blijken de klachten nog altijd actueel. Uit een rondgang van Studio040 blijkt dat in meerdere straten in Meerhoven nog steeds auto’s van vakantiegangers geparkeerd staan, tot frustratie van bewoners.

Het is een probleem dat al langer speelt in de wijk. Bewoners klaagden eerder al over auto’s die soms wekenlang in de straat stonden en in enkele gevallen zelfs werden bekrast.

Volgens buurtbewoners zetten reizigers hun auto vaak twee weken of langer neer. "Aan de manier hoe mensen parkeren zie ik het al. Ze blijven langer zitten uit angst om betrapt te worden", vertelt een vrouw.

"Als ik van werk thuiskom, moet ik een paar rondjes rijden om een plek te vinden. Dan parkeer ik in een zijstraat bij andere buurtbewoners. Dat vind ik gewoon vervelend", vervolgt ze haar verhaal.

Oplossingen

Sommige Meerhovenaren zijn noodgedwongen innovatief geworden. "Ik heb een verdedigingsmiddel voor mijn auto gekocht, een pionnetje die ik neerzet op de parkeerplek", legt een oudere meneer uit.

Een koppel denkt dat betaald parkeren invoeren een oplossing zou kunnen zijn. "Maar het is wel een beetje de omgekeerde wereld. Wij moeten dan gaan betalen, omdat andere mensen hun auto hier neerzetten."

"Langs de busbaan hebben ze vakken gemaakt voor vergunninghouders, maar dat moet je dan wel zelf betalen", vertelt een man.

Reactie gemeente

De gemeente Eindhoven laat weten op de hoogte te zijn van de parkeeroverlast, maar vooralsnog niets te kunnen doen tegen reizigers die voor langere tijd hun auto in Meerhoven parkeren.

Ze kunnen pas handhaven als betaald parkeren is ingevoerd. "Dit kan pas worden ingevoerd als buurtbewoners hier gezamenlijk om vragen. Zonder parkeerregulering is het voor iedereen toegestaan om te parkeren. Ook voor mensen die naar de luchthaven gaan", laat de gemeente weten.