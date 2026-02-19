18-jarige man mishandeld tijdens carnaval, politie zoekt zeven jongeren

Een achttienjarige man uit Berlicum is op carnavalsdinsdag zwaar mishandeld in de Snellestraat, in het centrum van Den Bosch. Volgens de politie gebeurde dat door een groep van zeven jonge verdachten tussen halftien en halfelf 's avonds. Volgens de politie zijn de daders tussen de zeventien en negentien jaar oud.

Het slachtoffer werd door een groep onbekenden aangesproken, waarna hij werd mishandeld. Hij liep daarbij licht letsel op aan zijn gezicht. De man heeft aangifte gedaan.

Na de mishandeling gingen de verdachten ervandoor in de richting van de Stoofstraat. Het gaat om zeven mensen tussen de zeventien en negentien jaar oud. Ze droegen geen carnavalsoutfit, maar donkere kleding. Volgens de politie hebben ze een licht getinte huidskleur en donker, krullend haar.

De politie is bezig een buurtonderzoek, het bekijken van camerabeelden en het spreken van getuigen.

Zware mishandeling in Vught

Niet alleen in Den Bosch werd iemand mishandeld tijdens carnaval, in Vught werd een man afgelopen zondag flink toegetakeld door een groepje mannen.