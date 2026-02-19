Sportcoach die 5-jarige misbruikte hoeft niet terug cel in, wel taakstraf

Jimmy D., een 24-jarige sportcoach uit Roosendaal, is schuldig aan het misbruiken van een 5-jarige jongen. D. stond donderdag terecht in de rechtbank in Breda. Hij kreeg 367 dagen cel opgelegd, maar hoeft van de rechter niet terug de cel in, omdat hij een groot deel van zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest.

Jimmy ontkende twee weken geleden het 5-jarige slachtoffer te hebben misbruikt op basisschol De Eerste Rith in Breda. Het slachtoffer had in een speciale verhoorstudio voor kinderen eerder al een gedetailleerde verklaring afgegeven over wat er tijdens de lessen met D. zou zijn gebeurd.

Hij zou op het invalidentoilet en in de gymzaal van de school zijn misbruikt. De sportcoach stelde dat het jongetje alles door elkaar had gehaald, waardoor er volgens hem 'niks van het verhaal klopte'. Wel gaf hij toe te hebben gemasturbeerd in de gymzaal, nadat hij les had gegeven aan de kinderen die hij begeleidde.

De officier van justitie zetten grote vraagtekens bij de verklaring die de sportcoach gaf en eiste een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook wilde het Openbaar Ministerie dat Jimmy een beroepsverbod zou krijgen voor de duur van vijf jaar. Daar ging de rechtbank bij de uitspraak niet in mee.