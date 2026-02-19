Sportcoach misbruikte 5-jarige op invalidentoilet school: taakstraf
Jimmy D., een 24-jarige sportcoach uit Roosendaal, is schuldig aan het misbruiken van een 5-jarige jongen. D. stond donderdag terecht in de rechtbank in Breda. Hij kreeg 367 dagen cel opgelegd, maar hoeft van de rechter niet terug de cel in, omdat hij een groot deel van zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest.
Jimmy ontkende twee weken geleden het 5-jarige slachtoffer te hebben misbruikt op basisschol De Eerste Rith in Breda. Het slachtoffer had in een speciale verhoorstudio voor kinderen eerder al een gedetailleerde verklaring afgegeven over wat er tijdens de lessen met D. zou zijn gebeurd.
Hij zou op het invalidentoilet en in de gymzaal van de school zijn misbruikt. De sportcoach stelde dat het jongetje alles door elkaar had gehaald, waardoor er volgens hem 'niks van het verhaal klopte'. Wel gaf hij toe te hebben gemasturbeerd in de gymzaal, nadat hij les had gegeven aan de kinderen die hij begeleidde.
De officier van justitie zetten grote vraagtekens bij de verklaring die de sportcoach gaf en eiste een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook wilde het Openbaar Ministerie dat Jimmy een beroepsverbod zou krijgen voor de duur van vijf jaar. Daar ging de rechtbank bij de uitspraak niet in mee.
Niet de cel in
In plaats daarvan kreeg Jimmy D. een gevangenisstraf opgelegd, maar in de praktijk hoeft hij dus niet terug de cel in. Als hij binnen twee jaar nog eens de fout ingaat, moet hij nog 180 dagen de cel in.
De rechtbank neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij niet heeft stilgestaan bij wat de gevolgen voor het slachtoffer zijn. "Kennelijk waren de eigen lustgevoelens van de verdachte belangrijker dan de rest", klonk er tijdens de uitspraak.
Omdat D. al 187 dagen in de gevangenis heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. Wel kreeg hij een taakstraf van 240 uur en moet hij 2.500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.
Geen beroepsverbod
Jimmy D. heeft volgens de rechters misbruik gemaakt van de vertrouwensrelatie die er tussen hem als sportcoach en de leerling was. "Het is algemeen bekend dat jonge slachtoffers van dergelijke delicten daarvan later ernstige nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden."
De rechtbank vond het niet nodig om D. een beroepsverbod op te leggen, omdat hij een leeg strafblad heef en de reclassering de kans klein acht dat Jimmy opnieuw de fout in gaat.