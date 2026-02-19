Labrador Leon helpt Niek (14) uit Erp aan zelfvertrouwen

Bij een hulphond denk je misschien aan een blindengeleidehond of een hond die iemand met een fysieke beperking helpt. Maar beesten van Hulphond Nederland in Herpen kunnen meer. Speciaal opgeleide honden worden ingezet om kinderen te helpen die bijvoorbeeld moeite hebben met grenzen aangeven of duidelijk communiceren. Een van die honden is de zwarte labrador Leon. En juist hij heeft de 14-jarige Niek van der Linde uit Erp enorm geholpen.

“Ik durfde niet zo veel", vertelt Niek. “Ik had moeite met mensen aanspreken. Daar heeft deze hond mij heel goed mee kunnen helpen. Het heeft me geleerd kalm te blijven in drukke situaties.” Niek volgde anderhalf jaar therapie met hulphonden. Die therapie is inmiddels afgerond, maar heeft hem veel opgeleverd. Waar hij eerder kampte met een laag zelfbeeld, zit hij nu beter in zijn vel. Dat merken ook zijn ouders. “Het heeft hem enorm geholpen", zegt zijn moeder Kim van den Crommenacker. “Dat zien we aan zijn gedrag. Hij zit lekker in zijn vel. Hij is gelukkig. Het geeft hem heel veel zelfvertrouwen.” Vader Paul van der Linde vult aan: “We hadden nooit verwacht dat een hond dit zou doen. Hij straalt meer zelfvertrouwen uit. Het is heel gek dat een hond dit doet. Ik denk dat het komt omdat een hond niet oordeelt. Die is er altijd.”

"Wij zijn de therapeut en de hond is onze hulp.”

Volgens therapeut Tessa Jolink van Stichting Hulphond speelt de hond een belangrijke rol tijdens de sessies. “De hond geeft feedback. Dus je wil bijvoorbeeld je grens aangeven en je doet dat op een hele onzekere manier, dan voelt de hond dat. Zo kunnen we vaardigheden bij jongeren oefenen om sterker te staan en duidelijker uit te spreken.” Waarom werkt dat zo goed? “We zien vaak dat jongeren het fijner vinden om feedback van een hond aan te nemen. En de hond is er altijd. Ook al gaat de oefening minder goed. Wij zijn de therapeut en de hond is onze hulp.” In het verleden lukte het Hulphond Nederland om bij 75 procent van de kinderen in tien sessies doelen te bereiken als grenzen aangeven, eigenwaarde te laten groeien en meer zelfvertrouwen te krijgen. De kosten worden niet vergoed in de ziektekostenverzekering.

"Het maakt me rustig."

De inzet van hulphonden gaat dan ook verder dan veel mensen denken. Ze worden gebruikt bij emotieregulatie, ontwikkelingsstoornissen en zelfs burn-outklachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hulphonden meetbaar bijdragen aan rust, emotieregulatie, veiligheid en zelfstandigheid bij uiteenlopende groepen. Voor Niek is dat geen verrassing. Terwijl hij Leon aait, zegt hij: “Het helpt me ontspannen na drukke tijden. Dan word ik niet zo snel geïrriteerd. Het maakt me rustig. Ja, dat doet deze hier.”

"Je moet wel van honden houden."