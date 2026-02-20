Stalen poort valt op vrachtwagenchauffeur, slachtoffer komt om het leven

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend in de Kamillestraat in Den Bosch om het leven gekomen toen een stalen poort op hem viel. Dit gebeurde bij de bevoorradingsplaats van de Albert Heijn en de Action. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

Het ongeval gebeurde rond half acht. De vrachtwagenchauffeur werkte bij een transportbedrijf in Breda en kwam voorraad lossen bij de Albert Heijn. Bij het openschuiven van de poort ging het mis. Door nog onbekende oorzaak kwam de poort los uit de rails, en viel op de chauffeur. Personeel van de supermarkt zag het ongeluk gebeuren.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de man werd gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Forensisch specialisten doen onderzoek. Vanwege het onderzoek is de Albert Heijn dicht.

Ongeval in Roosendaal

Het ongeluk doet denken aan het ongeluk in Roosendaal waarbij in 2025 de 21-jarige Laura uit Moerstraten om het leven kwam. Zij was als theatertechnicus aan het werk bij theater De Kring in Roosendaal en kwam door nog altijd onbekende oorzaak onder een zware metalen poort naast de schouwburg terecht.

In 2019 gebeurde een soortgelijk ongeluk: bij een autobedrijf aan de Vaalserbergweg in Eindhoven overleed een man toen een meterslange schuifpoort omviel en hem raakte. In 2013 kwam er een vrouw in Tilburg onder een enorm hek van de Albert Heijn XL terecht. Ze overleefde het niet.