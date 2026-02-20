Gijzelnemer Corné wil naar een tbs-kliniek maar die zitten overvol

Corné H. de man die bekend staat als de gijzelnemer van Ede en later personeel in de gevangenis in Vught gijzelde, mag niet direct behandeld worden in een tbs-kliniek. Er is geen plek voor hem en er zijn nog veel soortgelijke wachtenden voor hem. Wat is er aan de hand in tbs-Nederland dat er zoveel wachtenden zijn?

De wachttijd voor een plek in een tbs-kliniek loopt op. Corné H . hoort bij de ruim 270 veroordeelden die naar een tbs-kliniek moeten maar waarvoor geen plek is. De gemiddelde wachttijd is nu 2 jaar of langer. Corné wacht 'pas' een jaar

Corné wacht nu een jaar in de gevangenis. Zijn straf van negen maanden voor de gijzeling in Ede zit er al lang op. Een straf die hij ook kreeg opgelegd omdat hij in maart 2024 vier mensen gijzelde in café Petticoat in Ede. Corné H. verblijft nu in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Zaandam. Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Het is een maatregel die een rechter kan opleggen aan iemand die een ernstig misdrijf heeft gepleegd en een psychiatrische stoornis heeft. Het doel is behandeling van de veroordeelde én bescherming van de samenleving. Corné moet naar de zwaarste tbs-afdeling

Tbs-veroordeelden komen terecht in forensisch psychiatrische centra, zoals onder meer de Woenselse Poort in Eindhoven met beveiligingsniveau drie. Waarschijnlijk moet Corné naar het hoogste beveiligingsniveau, vier, omdat hij autisme en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) heeft en stemmen hoort.