Man die medewerkers gijzelde in Vught moet blijven wachten op behandeling

Corné H., die in december vorig jaar drie medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, krijgt geen voorrang op een plek in de tbs-kliniek. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vrijdagmiddag bekendgemaakt. De gijzelnemer wacht al ruim een jaar in de gevangenis tot er plek vrijkomt in een tbs-kliniek. Zijn advocaten noemen de situatie onmenselijk en spanden daarom een kort geding aan.

De Staat gaat niet mee in het verzoek van de advocaten. Volgens de overheid is de situatie van Corné niet ernstiger of schrijnender dan die van anderen die wachten op een plek in een tbs-kliniek.

Er staan momenteel 273 veroordeelden te wachten op een plek in een tbs-kliniek. De rechter stelt vast dat het tbs-systeem "volledig is vastgelopen". De Staat werkt aan oplossingen, maar het lijkt er volgens de rechter niet op dat dat snel voor plek zorgt. Omdat de Staat volgens de rechter tekortschiet tegenover álle wachtenden kan dit niet zorgen voor voorrang voor Corné H.

Gijzeling in de gevangenis in Vught

Corné gijzelde en bedreigde op 5 december vorig jaar medewerkers van de PI in Vught. Ze werden vastgehouden op het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Daar verblijven gedetineerden die extra zorg nodig hebben omdat ze kampen met psychische problemen.

Een jaar eerder, in maart 2024, gijzelde Corné H. vier mensen in een café in Ede. Hij werd in december 2024 veroordeeld tot negen maanden cel en tbs met dwangverpleging.

Sinds hij vastzit hoort H. stemmen in zijn hoofd die hem bizarre opdrachten geven om zichzelf en anderen pijn te doen, zeggen zijn advocaten. De gevangenis en het ministerie doen volgens hen niets met die waarschuwingen. Corné H. wordt een tikkende tijdbom genoemd, die met spoed hulp en behandeling nodig heeft. Dat zou alleen kunnen in een tbs-kliniek.

