Schoenenketen vanHaren en haar klanten hebben veel last van nepwebshops

De Waalwijkse Schoenenketen vanHaren heeft te maken met meerdere nepwebshops die zich voordoen als de officiële onlinewinkel van de schoenenketen. Dat bevestigt het bedrijf aan RetailTrends.

Het gaat om websites die een naam gebruiken die verwijst naar vanHaren, maar niet verbonden zijn aan vanHaren. Klanten die daar bestellen, denken met de schoenenketen zelf te maken te hebben, maar komen terecht bij criminelen die uit zijn op geld en persoonsgegevens.

Net echt

Volgens een woordvoerder melden gedupeerde klanten zich geregeld in de winkels met vragen over bestellingen die daar onbekend zijn, schrijft RetailTrends. In sommige gevallen vermelden de webshops zelfs de telefoonnummers van vanHaren-filialen.