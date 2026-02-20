Meerdere dodelijke ongelukken door omgevallen stalen hekken in Brabant

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagochtend in Den Bosch om het leven gekomen toen hij een stalen poort bij de bevoorradingsplaats van de Albert Heijn wilde openschuiven. In de afgelopen 13 jaar kwamen zeker vier mensen in Brabant om het leven door een omgevallen stalen hek of poort.

In januari 2025 belandde een medewerkster van theater De Kring in Roosendaal onder een ijzeren poort. Op die zondagochtend 19 januari werd de 21-jarige vrouw gevonden, ze bleek niet meer in leven te zijn. Op foto's was te zien dat de vrouw is terechtgekomen onder de schuifdeur van de artiesteningang. Die poort lag op de grond en de geleiders hingen nog aan de muur. Hoe de loodzware schuifpoort uit de muurgeleiders kon komen, is nog steeds onduidelijk. De arbeidsinspectie heeft het onderzoek naar het incident nog niet afgerond.

De poort waar de vrouw onder terechtkwam. (Foto: Christian Traets/SQ Vision)

Ook in 2019 ging het mis met een stalen hek bij een autobedrijf in Eindhoven. Daar raakte een 50-jarige man uit Den Bosch gewond aan zijn hoofd toen er bij een autobedrijf aan de Vaalserbergweg een meterslange schuifpoort op hem viel. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het hek waar de man onder terechtkwam. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

En in 2013 ging het ook bij een Albert Heijn fout. Daar kwam een 77-jarige vrouw uit Tilburg om het leven nadat zij onder een enorm hek van de Albert Heijn XL aan de Jan Heijnstraat in Tilburg terecht kwam. Dat hek was, net zoals vrijdagochtend in Den Bosch, de toegangspoort voor vrachtwagens die er laden en lossen. Opvallend was dat er bij de Albert Heijn in Tilburg al langere tijd een briefje op het hek hing met de tekst: "Kijk goed uit met het openen en sluiten van het hekwerk. Als je het hek te ver opent, dan gaat het uit de rails". De vrouw liep 's ochtends langs het hek en op dat moment viel het hek om. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later die dag aan haar verwondingen.

Het briefje dat tegen het hek aan hing. (foto: Jack Brekelmans / JV Media)

Ook bij het ongeluk in Den Bosch vrijdagochtend lijkt de stalen poort los te zijn gekomen uit de rails, waarna die op de vrachtwagenchauffeur terecht is gekomen. De vrachtwagenchauffeur werkte bij een transportbedrijf in Breda en kwam voorraad lossen bij de Albert Heijn. Personeel van de supermarkt zag het ongeluk gebeuren. Hoe het mis kon gaan, wordt nog onderzocht. Vanwege het onderzoek is de Albert Heijn aan de Gruttostraat in Den Bosch gesloten.

De Albert Heijn aan de Gruttostraat in Den Bosch is vrijdagochtend gesloten.