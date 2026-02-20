1600 flessen wijn, potten en pannen, inboedel failliet De Rozario geveild

De posters hangen aan de ramen van het statige pand in Helmond. De vlag van het veilinghuis staat buiten en binnen snuffelen de mensen tussen de spullen van wat eens sterrenrestaurant De Rozario was. Ze hopen vooral hun slag te slaan in de wijnkelder, waar maar liefst 1600 flessen wijn staan. In december 2025 ging het restaurant van topkok Jermain de Rozario failliet.

Ted en Rian uit Stiphout en Mierlo zijn klanten geweest bij De Rozario. “Het is heel dubbel om hier te staan”, zegt Ted. “We zijn hier een aantal keer geweest om heel lekker te eten en nu is er het verdriet dat hij weg is. Hij heeft zijn droom op deze hele mooie plek niet waar kunnen maken. Hij is altijd vriendelijk en meedenkend.” Ted en Rian zijn ‘culinaire fijnproevers’. “We proberen altijd alles, als het nieuw is, zijn we er te vinden.” Ted wil snuffelen tussen de wijnen en hoopt misschien een wijnkast te kunnen kopen. Rian is geïnteresseerd in het kookgerei. “Ik kook al heel erg lang, heel erg graag.”

Maar de competitie bij de online veiling is stevig, zegt veilingmeester Rob Meijer van veilinghuis Auctivo. “We zien heel veel belangstelling. Er wordt flink geboden.” De verwachting is dan ook dat de flessen wijn en de rest van de inventaris goed wordt verkocht. Vooral de wijncollectie is volgens Meijer interessant. Iedereen kan meebieden. “We hebben zowel zakelijke kopers als particulieren.”

“Het is een heel bijzondere collectie, met wijnen vanuit de hele wereld.” Meijer moest met zijn personeel alle wijnflessen handmatig labelen en fotograferen. “Elke wijnfles is wel twee keer door onze handen geweest. Het is een heel werk geweest.”

