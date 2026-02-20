1600 flessen wijn, potten en pannen, inboedel failliet De Rozario geveild
De posters hangen aan de ramen van het statige pand in Helmond. De vlag van het veilinghuis staat buiten en binnen snuffelen de mensen tussen de spullen van wat eens sterrenrestaurant De Rozario was. Ze hopen vooral hun slag te slaan in de wijnkelder, waar maar liefst 1600 flessen wijn staan. In december 2025 ging het restaurant van topkok Jermain de Rozario failliet.
Ted en Rian uit Stiphout en Mierlo zijn klanten geweest bij De Rozario. “Het is heel dubbel om hier te staan”, zegt Ted. “We zijn hier een aantal keer geweest om heel lekker te eten en nu is er het verdriet dat hij weg is. Hij heeft zijn droom op deze hele mooie plek niet waar kunnen maken. Hij is altijd vriendelijk en meedenkend.”
Ted en Rian zijn ‘culinaire fijnproevers’. “We proberen altijd alles, als het nieuw is, zijn we er te vinden.” Ted wil snuffelen tussen de wijnen en hoopt misschien een wijnkast te kunnen kopen. Rian is geïnteresseerd in het kookgerei. “Ik kook al heel erg lang, heel erg graag.”
"Er wordt flink geboden."
Maar de competitie bij de online veiling is stevig, zegt veilingmeester Rob Meijer van veilinghuis Auctivo. “We zien heel veel belangstelling. Er wordt flink geboden.” De verwachting is dan ook dat de flessen wijn en de rest van de inventaris goed wordt verkocht. Vooral de wijncollectie is volgens Meijer interessant. Iedereen kan meebieden. “We hebben zowel zakelijke kopers als particulieren.”
“Het is een heel bijzondere collectie, met wijnen vanuit de hele wereld.” Meijer moest met zijn personeel alle wijnflessen handmatig labelen en fotograferen. “Elke wijnfles is wel twee keer door onze handen geweest. Het is een heel werk geweest.”
"Sommige champagnes zijn honderden euro's waard."
Om de waarde te bepalen, heeft het veilinghuis gebruik gemaakt van AI. “We hebben daar tools voor.” Meijer hoefde dus niet meer aan de telefoon te gaan zitten met wijndeskundigen. “We zijn laag gaan zitten met de prijs”, vertelt Meijer. “Dit om animo te krijgen.” Maar uiteindelijk zullen sommige wijnen voor veel geld de deur uit gaan. “Met name sommige champagnes zijn honderden euro’s waard.” Maar je kunt misschien ook iets voor 25 euro op de kop tikken.
De veiling is ook wel een verdrietige gebeurtenis, vindt Meijer. De keuken waar eens op topniveau werd gekookt, staat er nu verlaten bij. “Het is heel triest om te zien dat een ondernemer het dan toch niet redt.” Met name het verlies van de Michelinster kwam hard aan bij De Rozario. De curator meldde kort na het faillissement dat het restaurant veertig procent van de omzet verloor.
Inmiddels komt er een nieuw restaurant in Eindhoven, waar Jermain de Rozario gaat koken. De online veiling wordt op maandag 23 februari weer gesloten. De kopers moeten zelf hun spullen komen ophalen. Maar volgens veilingmeester Rob Meijer weerhoudt dat kopers uit België en Duitsland niet van om ook mee te bieden.
Bekijk hier de documentaire die Omroep Brabant eerder over Jermain de Rozario maakte.