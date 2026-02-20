Slechtste station van Nederland staat in Lage Zwaluwe: 'Maak het maar leuk'
Station Lage Zwaluwe is door reizigers uitgeroepen tot het slechtste station van Nederland. Alwéér. Het station eindigt al jaren steevast onderaan en scoort ook dit jaar bijzonder laag, met een magere 4,8. Al komt daar binnenkort mogelijk verandering in, want er liggen plannen die het station moeten verbeteren.
Het is allang geen verrassing meer: Station Lage Zwaluwe, ingeklemd tussen de A16 en uitgestrekte weilanden met uitzicht op het industriegebied van Moerdijk, krijgt keer op keer het laagste rapportcijfer van alle NS-stations in Nederland. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor, een jaarlijks onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail.
'De wind, de kou, geen toilet'
Corina Snikkers is het daar helemaal mee eens. Zo lang ze zich kan heugen krijgt het station een slechte beoordeling. "De wind, de kou, als je naar het toilet moet dan heb je niks hier", somt ze op terwijl ze op het punt staat om haar trein te nemen.
Hoe zou station Lage Zwaluwe van die slechte naam af kunnen komen? Als het aan Corina ligt mag het café terugkomen dat daar lang geleden zat. "Het maakt niet uit wat er komt. Er is plaats genoeg hierachter", is ze van mening. "Maak het maar leuk."
Niet iedereen vindt het daar zo rampzalig. Volgens reiziger Elke doet het wat het moet doen. "Maar mooi is het niet, nee", geeft ze toe. In de meest ideale situatie zou volgens haar een kiosk met wat eten niet misstaan op het station.
Reizigers geven het station in 2025 een 4,82. Dat is één honderdste hoger dan in 2024, al bungelt het station daarmee nog steeds ver onderaan de lijst. Slechts twee andere stations krijgen een onvoldoende: Enschede De Eschmarke met een 5,27 en Nieuwerkerk a/d IJssel met een 5,2.
Hoop op verbetering
Toch gloort er hoop: ProRail wil in 2026 het station verbeteren. Ze kondigen aan “nieuw stationsmeubilair” te plaatsen, zoals bankjes en vuilnisbakken, en daarbij ook te zorgen voor “extra comfortabel wachten”.
Ook de gemeente Moerdijk heeft plannen met het station. Het moet een "hub" worden waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen. Daarnaast moet de sociale veiligheid verbeterd worden.
Of deze initiatieven ook invloed gaan hebben op het rapportcijfer van het station volgend jaar, moet nog blijken. Deze stations in Brabant scoren in ieder geval wél goed.
Brabantse top drie
- Station Deurne (7,72)
- Station Heeze (7,6)
- Station Helmond Brandevoort (7,53)