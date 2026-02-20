Slechtste station van Nederland staat in Lage Zwaluwe: 'Maak het maar leuk'

Station Lage Zwaluwe is door reizigers uitgeroepen tot het slechtste station van Nederland. Alwéér. Het station eindigt al jaren steevast onderaan en scoort ook dit jaar bijzonder laag, met een magere 4,8. Al komt daar binnenkort mogelijk verandering in, want er liggen plannen die het station moeten verbeteren.

Het is allang geen verrassing meer: Station Lage Zwaluwe, ingeklemd tussen de A16 en uitgestrekte weilanden met uitzicht op het industriegebied van Moerdijk, krijgt keer op keer het laagste rapportcijfer van alle NS-stations in Nederland. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor, een jaarlijks onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail.

'De wind, de kou, geen toilet'

Corina Snikkers is het daar helemaal mee eens. Zo lang ze zich kan heugen krijgt het station een slechte beoordeling. "De wind, de kou, als je naar het toilet moet dan heb je niks hier", somt ze op terwijl ze op het punt staat om haar trein te nemen.

Hoe zou station Lage Zwaluwe van die slechte naam af kunnen komen? Als het aan Corina ligt mag het café terugkomen dat daar lang geleden zat. "Het maakt niet uit wat er komt. Er is plaats genoeg hierachter", is ze van mening. "Maak het maar leuk."