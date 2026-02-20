Topcrimineel krijgt enkelband in soevereinenzaak, medeverdachte blijft vast

Het voorarrest van wapenhandelaar Jan B. (75) uit Hulten wordt geschorst. Hij mag de inhoudelijke behandeling van een strafzaak rondom een groep vermeende soevereinen in vrijheid afwachten. Medeverdachte Chris van V. (55) uit Den Bosch blijft wel vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag beslist, waarna applaus klonk in de zittingszaal.

Justitie verdenkt vijf mannen ervan onderdeel te zijn van een criminele bende die een anti-institutioneel gedachtegoed aanhangt en vanuit die overtuiging aanslagen wil plegen. Het gaat om drie Friesen Arno van K. (62), Ritske B. (66), John van K. (61) en de twee Brabanders. De verdachten ontkennen allemaal.

Bij het huis van Jan B. werd vorig jaar een inval gedaan. Op die dag werden er meerdere invallen gedaan op verschillende plaatsen in Nederland en in totaal acht mensen gearresteerd. De politie vond wapens, munitie, verdovende middelen, mogelijke explosieven en mogelijk gevaarlijke stoffen.

Jan B. komt nu net als de drie Friesen vrij, maar ze krijgen wel allemaal een enkelband en ze moeten zich aan allerlei voorwaarden houden. Zo legt de rechtbank ze een contactverbod met medeverdachten en getuigen op.

Chris van V. blijft vastzitten

Alleen Chris van V. (55) blijft in voorarrest. Zijn voorarrest in deze zaak was al eerder geschorst, maar hij werd weer opgepakt op basis van een nieuwe verdenking. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide Brabanders van het leveren van wapens aan het netwerk.

Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat is een van de argumenten van de rechtbank om vier van de vijf verdachten voorlopig vrij te laten.