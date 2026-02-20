Vrouw onder invloed rijdt fietsster (74) aan, passagier vlucht met auto

Een 40-jarige automobiliste heeft vrijdagmiddag onder invloed van meerdere soorten drugs een oudere fietsster (74) aangereden op het Emopad in Geldrop. Na het ongeluk ging de passagier die ook in de auto zat er met de wagen vandoor. Ook hij bleek onder invloed.

Eenmaal aangekomen op de locatie merkt de wijkagent dat de betrokken auto al is verdwenen. De wagen, met achter het stuur de 42-jarige passagier uit Eindhoven, is er vandoor gegaan.

Rond vier uur krijgt de wijkagent een melding van de aanrijding met de 74-jarige fietster. Met spoed gaat hij eropaf. Een 40-jarige bestuurster uit Helmond blijkt het ongeluk onder invloed te hebben veroorzaakt.

Letsel bepalen

Omdat de schade aan het voertuig belangrijke informatie kan prijsgeven over het mogelijke letsel van het slachtoffer, besluit de agent de man te bellen met het verzoek terug te keren naar de plek van het ongeluk.

De agent krijgt vervolgens een telefonische tirade over zich heen. De man bedreigt en scheldt hem uit.

Klemgereden

Rond vijf uur wordt de auto gespot op de Laan der Vier Heemskinderen in Geldrop. Meerdere eenheden rijden de wagen klem om te voorkomen dat de bestuurder opnieuw kan ontkomen.

Ook de passagier blijkt bij aanhouding onder invloed van drugs. Daarnaast reed hij al tien jaar rond met een ongeldig verklaard rijbewijs. Hij wordt bovendien verdacht van het wegmaken van bewijs en van belediging.

De auto van het stel is in beslag genomen. De rechter zal bepalen of zij de wagen terugkrijgen, of dat die onder de veilinghamer verdwijnt.



De fietster is met letsel naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe het met haar gaat.