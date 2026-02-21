Masseur uit Den Bosch vrijgesproken van ontucht tijdens full body massage

De 48-jarige masseur uit Den Bosch die werd verdacht van ontucht is vrijgesproken. De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag geoordeeld dat de masseur de borsten van zijn klant heeft aangeraakt, maar is niet overtuigd dat hij hiermee seksuele bedoelingen had. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

De masseur, die vanaf het moment van aanhouding met zijn massagepraktijken is gestopt, gaf tijdens de rechtszaak aan erg geschrokken te zijn hoe het is gelopen.

De destijds 21-jarige klant boekte in 2023 een full body massage bij de masseur thuis. De man zou ongevraagd de borsten van de klant hebben gemasseerd.

'Het was de borstspier'

Naar zijn idee heeft zijn klant de massage helemaal anders ervaren dan hijzelf. Ook het aanraken van de borsten zag hij anders. “Ik heb de borsten niet gekneed. Totaal niet. Het was de borstspier”, benadrukte hij twee weken geleden in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een taakstraf van 120 uur met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Daarnaast vond justitie een beroepsverbod van twee jaar en een schadevergoeding van 750 euro op zijn plek.

Onprofessioneel te werk gegaan

De rechtbank heeft de indruk gekregen dat de masseur onprofessioneel te werk is gegaan en tekort is geschoten in de communicatie met zijn klant. Zo heeft hij bijvoorbeeld geen handdoek over de borsten gelegd tijdens het masseren en heeft hij bijna niet uitgelegd wat hij ging masseren.

De rechtbank snapt dat de massage een vervelende ervaring is geweest voor de klant, maar vindt ontucht niet bewezen. De man is vrijgesproken.