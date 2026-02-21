112-nieuws: Net twee weken in bezit en dan dit: auto brandt volledig uit in Eindhoven • Brandweer rukt uit voor pizza in oven in Helmond

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

14:15 Net twee weken in bezit en dan dit: auto brandt volledig uit in Eindhoven Pech voor een Eindhovense auto-eigenaar. De auto was net twee weken in bezit, toen deze zaterdag op de Sibeliuslaan in Eindhoven tijdens het rijden ineens in brand vloog. Lees verder

12:58 Brandweer rukt uit voor pizza in oven in Helmond De brandweer van Helmond werd zaterdag opgeroepen vanwege een mogelijke brand in een appartement aan de Molenstraat in Helmond. Daar bleek echter iets heel anders aan de hand. Lees verder

12:07 Doek van steiger raakt los en veroorzaakt gevaarlijke situatie De brandweer werd zaterdagmorgen gewaarschuwd vanwege een doek dat was losgeraakt van een steiger tegen een appartementencomplex aan de Bredaseweg in Oosterhout. Dat zou een gevaarlijke situatie veroorzaken. Lees verder

11:23 Motorrijdster gewond bij aanrijding in Helmond Een motorrijdster is zaterdagochtend gewond geraakt in Helmond. Ze werd aangereden door een automobilist terwijl ze met een andere motorrijder aan het toeren was. Lees verder

10:08 Geen treinen na aanrijding in Prinsenbeek Vanwege een aanrijding bij Prinsenbeek rijden er zaterdagochtend geen treinen tussen Breda en de Noorderkempen en Breda en Lage Zwaluwe. Lees verder

08:47 Opstandige man uit trein gehaald op station Den Bosch Een reiziger is zaterdagochtend door veiligheidsmedewerkers uit een trein gehaald op station Den Bosch. De man gedroeg zich erg opstandig. Lees verder