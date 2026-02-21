Foutje bedankt bij VVD Hilvarenbeek, verwijst naar verkeerde weg

Het kan hier écht, is het motto van de VVD in Hilvarenbeek. Maar landbouwverkeer uit de dorpskern weren en naar de N296 bij het Limburgse Susteren dirigeren is wel een hele grote stap te ver. Een geval van: foutje bedankt.

De VVD in Hilvarenbeek wil de kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk maken dat landbouwverkeer niet door het centrum moet, maar over de provinciale weg om het dorp heen. Een groot spandoek is dan ook geplaatst met de tekst: Landbouwverkeer over de N296.

Niets mis mee, zou je zeggen. Alleen ligt de N296 in Limburg en verbindt deze provinciale weg de gemeente Echt-Susteren met de A2 en de Belgische grens bij Maaseik. Foutje op het spandoek. De VVD Hilvarenbeek bedoelt de N269 in plaats van de N296.

Meer VVD-foutjes

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart is het niet de eerste fout op verkiezingsborden van de VVD. In Zundert staan op verkiezingsborden niet de Zundertse VVD, maar die uit het Noord-Hollandse Velsen.