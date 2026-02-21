Bredase bob-broers sluiten eerste dag in viermansbob af op plek dertien

Bobslee-broers Jelen en Janko Franjic staan na de eerste dag van het olympische bobsleetoernooi in de viermansbob op de dertiende plaats. De Bredase broers zetten zaterdag, samen met piloot Dave Wesselink en Timme Koster, in de tweede run in het Cortina Sliding Centre de tiende tijd neer met 55,00. Na twee runs staan ze met 1.50,09 op 1,48 seconde van de Duitser Johannes Lochner.

Het team moest lang wachten op de tweede run omdat vlak voor hen de Oostenrijker Jakob Mandlbauer was gecrasht. De Oostenrijkse bob moest worden weggehaald en het ijs moest worden hersteld.

Met 4,79 waren de Nederlanders iets sneller weg dan in de eerste run. Uiteindelijk waren ze ook 0,09 seconde sneller beneden. Na de eerste run stond Nederland nog op de twintigste plaats.

Janko en Jelen Franjic vertelden dat het team zich goed had voorbereid op eventuele onderbrekingen, zoals nu vlak voor hun run gebeurde. "We hebben dat in wedstrijdsimulaties gedaan en dat ging nu ook gewoon goed", zei Janko Franjic. "Het is onze verantwoordelijkheid om de focus vast te houden en dat is gelukt", vulde Jelen Franjic aan.

De viermansbob heeft zondag in Cortina d'Ampezzo de laatste twee runs. De derde run begint om 10.00 uur.

Jelen kwam eerder deze spelen ook al in actie in de tweemansbob met Dave Wesselnk. Daarin werden ze tiende.