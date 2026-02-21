PSV draait achterstand om tegen sc Heerenveen en wint in eigen huis

PSV heeft de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zaterdag met 3-1 gewonnen. PSV kwam vroeg in de wedstrijd al op achterstand na een grote fout in de opbouw. Myron Boadu, die voor het eerst in de basis startte, was medeverantwoordelijk voor de comeback van de Eindhovenaren. Ook Ricardo Pepi liet na blessureleed direct van zich horen. Hij zag een goal op bijzondere wijze afgekeurd worden, maar scoorde even later alsnog.

De grootste mogelijkheid was er voor de spelers uit het noorden. Lasse Nordas werd weggestoken door de hoge verdedigende lijn van PSV en kon zo doorlopen naar de goal. Matej Kovár stond zaterdag weer tussen de palen na kort blessureleed en liet meteen zijn waarde zien door het schot van de spits op de lat te tikken.

Onder toeziend oog van kersvers Olympisch kampioene Jutta Leerdam kregen beide ploegen mogelijkheden. PSV kreeg al snel een grote kans via Myron Boadu, maar hij kopte net naast.

Peter Bosz sleutelde wederom wat aan zijn opstelling. Zo keerde Ismael Saibari terug van zijn verplichte vakantie en startte hij direct weer in de basis. Ricardo Pepi zat na een armbreuk weer bij de selectie, maar begon op de bank. Daardoor mocht Myron Boadu het voor het eerst dit seizoen vanaf de aftrap laten zien.

Eindhovenaren stil

Na twintig minuten speelde Joey Veerman een bal op eigen helft in de voeten bij een aanvaller van de Friezen. Hij zette Ringo Meerveld in één pass alleen voor de keeper. De geboren Bosschenaar was niet zelfzuchtig en gaf de bal voor op Nordas, die dat spectaculair afmaakte met een omhaal en het Philips Stadion stil kreeg.

Een kwartier later was PSV heel dichtbij de gelijkmaker. Na een prachtige aanval kwam Joey Veerman vrij in de zestien. Via hem ging de bal naar Boadu. De spits kon de bal vanaf vijf meter voor leeg goal intikken, maar kreeg het toch voor elkaar om de bal op de paal te schieten.

Vlak voor rust maakte PSV dan toch nog de gelijkmaker. Een voorzet van Ivan Perisic draaide scherp voor de goal, werd door niemand aangeraakt en plofte zo in de verre hoek.

PSV op voorsprong

In de rust wisselde Peter Bosz verdediger Yarek Gasiorowski voor Armando Obispo en dat wierp meteen zijn vruchten af. PSV counterde via Saibari en Paul Wanner richting de goal van Heerenveen. De bal kwam wederom vlak voor de goal in de voeten van Boadu, maar ditmaal wist de spits wel te scoren en kwam PSV op voorsprong.

De Eindhovenaren werden sterker en sterker. Ondanks dat de koploper de overhand had, moest PSV scherp blijven voor de counters van Heerenveen.

Ricardo Pepi is terug

Twintig minuten voor tijd was het eindelijk zover: Ricardo Pepi maakte zijn rentree, nadat hij op 10 januari in de wedstrijd met Excelsior (5-1 winst) zijn arm brak. Hij werd ontvangen onder luid gezang van de fans.

Kort daarna ging de keeper van sc Heerenveen, Bernt Klaverboer, gruwelijk de fout in. Hij leverde de achterbal in bij Ismael Saibari. De middenvelder gunde Ricardo Pepi een doelpunt bij zijn comeback. Die werd alleen door de VAR geannuleerd, omdat Saibari te vroeg was ingelopen. Toch kon Pepi vlak voor tijd alsnog juichen. Weer was het Saibari die de bal aan Pepi gaf. En met een prachtig afstandsschot bepaalde hij de eindstand op 3-1.