A59 urenlang dicht na ernstig ongeluk, gebeurde vlak na melding spookrijder

Bij een ernstig ongeluk op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Bij het ongeluk, vlakbij Waalwijk, waren twee voertuigen betrokken.

Het ging mis rond kwart over twaalf 's nachts, vlak na een melding over een spookrijder op de snelweg.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de A59 om hulp te verlenen en de situatie veilig te stellen. Een zwaargewonde werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeluk en de daaropvolgende bergingswerkzaamheden werd de A59 bij knooppunt Empel afgesloten. Er was tot acht uur zondagochtend een omleiding ingesteld. Verkeer richting Breda en Antwerpen kreeg het advies via Eindhoven en Tilburg te rijden over de A2, A65 en de A58.

In de loop van de zondagochtend werd bekend dat bij het ongeluk opp de A59 een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven is gekomen.