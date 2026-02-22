Navigatie overslaan

Spookrijdende vrouw (81) komt om het leven bij ernstige botsing op A59

Vandaag om 08:53 • Aangepast vandaag om 09:57
De A59 werd vanwege de ernstige botsing afgesloten (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De A59 werd vanwege de ernstige botsing afgesloten (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Bij het ernstige ongeluk dat zaterdagnacht gebeurde op de snelweg A59 bij Waalwijk is een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven gekomen. Uit politieonderzoek blijkt dat de vrouw vlak voor het ongeluk spookreed.

Het ongeluk - waarbij twee auto's betrokken waren - gebeurde kort na middernacht, rond kwart over twaalf, op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Hooipolder. 

Toen de hulpverleners aankwamen op de plaats van het ongeluk zagen ze een grote ravage. Onder meer het motorblok van een van de auto's lag op de weg.

Hulpverleners probeerden de 81-jarige vrouw nog te reanimeren, maar dit lukte niet meer. In de andere betrokken auto raakten twee inzittenden gewond: de 24-jarige bestuurder en een 23-jarige vrouw. Zij komen allebei uit Arnhem.

De man moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden. Hij is samen met de 23-jarige vrouw naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeluk was de A59 van Den Bosch richting knooppunt Hooipolder urenlang afgesloten voor het verkeer. Pas rond acht uur zondagochtend werd de snelweg vrijgegeven. 

  Vanwege de ernst van de situatie op de A59 werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Vanwege de ernst van de situatie op de A59 werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Brokstukken lagen na het ernstige ongeluk op de A59 verspreid over de weg (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Het ongeluk op de A59 gebeurde aan het begin van de zaterdagnacht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

