Man uit Eindhoven wint miljoen euro met het Miljoenenspel

Een Miljoenenspel-speler uit Eindhoven heeft zaterdag een miljoen euro belastingvrij gewonnen. De winnaar speelde online mee met lotnummer 55651M en is inmiddels bekend bij Nederlandse Loterij, waar het Miljoenenspel onderdeel van is. De identiteit van de winnaar wordt niet bekendgemaakt.

Een paar weken geleden was het ook al raak in onze provincie. Toen viel de hoofdprijs van een miljoen euro belastingvrij in het Miljoenenspel in Schijndel.

De Nederlandse Loterij voorziet de winnaar van advies en begeleiding om goed met deze plotselinge nieuwe rijkdom om te gaan. Het Miljoenenspel wordt gespeeld met 35 ballen: 34 blauwe en een groene. Wordt een blauwe bal getrokken, dan is de speler met het winnende lot vijftigduizend euro rijker. Is de bal groen, dan wordt die geldprijs een miljoen. De trekking van het Miljoenenspel vindt iedere zaterdag plaats.