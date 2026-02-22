Zo belandde Jutta Leerdam opeens in het PSV-stadion

Van Milaan vloog Jutta Leerdam na haar gouden en zilveren races deze week direct door naar Miami om haar verloofde Jake Paul bij te staan voor een kaakoperatie. Een dag later stapte de olympisch kampioen opnieuw in het vliegtuig. Nu geen tropische bestemming. Eindhoven was het doel. Daar zat ze zaterdagavond ineens op de tribune bij de wedstrijd PSV-Heerenveen.

Heel de wereld kent Jutta Leerdam inmiddels. En Leerdam kent de hele wereld, zo lijkt het wel. Op sociale media nam ze haar miljoenen volgers de afgelopen maanden mee in haar droom naar olympisch goud. Een droom die werkelijkheid werd met haar winnende race op de 1000 meter in Milaan. Als bonus pakte ze ook nog zilver op de 500 meter. De Olympische Spelen eindigen pas zondagavond, maar wereldster Leerdam heeft Milaan eerder deze week al weer achter zich gelaten. Haar volgers konden zien dat ze samen met haar verloofde Jake Paul, ook al zo'n wereldster, een privéjet pakte naar Miami. Paul moest daar geopereerd worden aan zijn kaak. Leerdam duwt de rolstoel van Paul, is op een van de video's te zien.

Des te verrassender was het dan ook dat de olympisch kampioen zaterdagavond niet meer in Miami was, maar ineens opdook in het Philips Stadion, als toeschouwer bij het duel PSV-Heerenveen.

"Ik ken Jutta nu een paar jaar en we hebben goed contact met elkaar. Dat is hecht."

Ze zat in de Legends Lounge, op uitnodiging van Frank van Gool. Hij is oprichter van KaFra Housing. Dat bedrijf is zowel sponsor van PSV als sinds 2024 de hoofdsponsor van Leerdam. "Ik ken Jutta nu een paar jaar en we hebben goed contact met elkaar. Dat is hecht. Wij zijn de hoofdsponsor en het paste in haar schema, daar waren we heel blij mee", vertelt Van Gool zondagochtend over de komst van Leerdam naar PSV. Als sponsor maakte hij het voor Leerdam mogelijk om haar eigen weg te kiezen richting de Olympische Spelen in Milaan, wat resulteerde in goud en zilver. "Ik ben zelf aanwezig geweest bij allebei de races. Een ontzettend mooi moment, helemaal geweldig. Daar deden we het voor. We zijn twee jaar geleden begonnen. Jutta vertelde toen: 'Mijn doel, mijn droom is de gouden medaille op de 1000 meter op de Olympische Spelen'. Daar hebben we met zijn allen naar toe gewerkt."

"Het was voor iedereen een grote verrassing dat ze er was."

Als bedankje nodigde Van Gool Leerdam dus uit voor de door PSV met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen. "Ik heb haar uitgenodigd uit respect voor elkaar. Respect voor wat zij heeft gedaan. Ik was dan ook erg blij dat ze naar de Legends Lounge kon komen. Daar eren we graag kampioenen. En natuurlijk is het dan het mooiste omdat te doen in de week nadat ze haar gouden en zilveren medaille heeft gehaald. Het was voor iedereen een grote verrassing dat ze er was."

Jutta Leerdam met Frank van Gool in het PSV-stadion. (Foto: Instagram Jutta Leerdam)

Of Leerdam ook daadwerkelijk genoten heeft van de wedstrijd? "Jutta heeft zich natuurlijk heel erg met schaatsen beziggehouden. Maar ze is natuurlijk een echt sportmens. Alles wat met sport te maken heeft, interesseert haar." Leerdam gaf in Milaan aan nog niet te weten of ze in de toekomst doorgaat met het najagen van haar schaatsdromen. En of Van Gool haar als sponsor dan financieel bij blijft staan? "Dat staat zeker in de sterren geschreven. We hebben een ontzettend goede relatie opgebouwd met elkaar in twee jaar. Niet alleen als sponsor, maar ook met de familie en in de privésfeer. Dus we gaan elkaar zeker niet loslaten."