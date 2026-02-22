Bredase broers sluiten Spelen af met dertiende plek in viermansbob

De Bredase broers Jelen en Janko Franjic hebben hun Olympische Spelen in de viermansbob afgesloten met de dertiende plaats. Piloot Dave Wesselink zette in het Cortina Sliding Centre samen met de Franjic-broers en Timme Koster in de vierde run met 55,04 de elfde tijd neer.

De Nederlanders wisten nog drie plekken te winnen met een totaaltijd van 3.40,28 na vier runs. Ze eindigden op 2,71 seconden van de Duitse winnaar Johannes Lochner.

Lochner, eerder al winnaar in de tweemansbob in Cortina d'Ampezzo, bleef zijn landgenoot Francesco Friedrich en de Zwitser Michael Vogt met respectievelijk 0,57 en 1,07 seconde voor.

Jelen Franjic kwam eerder deze spelen ook al in actie in de tweemansbob met Dave Wesselink. Daarin werden ze tiende.