Navigatie overslaan

Gouden Friso in Milaan verrast door vriendin: 'Wat doe jij hier!?'

Vandaag om 14:33 • Aangepast vandaag om 15:02
Friso Emons werd in Milaan verrast door zijn vriendin. (Foto: Instagram TeamNL.)
Friso Emons werd in Milaan verrast door zijn vriendin. (Foto: Instagram TeamNL.)

Tilburger Friso Emons had bij zijn gouden race op de Olympische Winterspelen zijn ouders en zus als grote fans op de tribune zitten. Eén iemand ontbrak echter. Zijn vriendin. Kunstschaatsster Niki Wories verraste de Tilburgse shorttracker door toch terug te keren naar Italië. Dit leverde bijzondere beelden op.  

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Friso Emons leeft deze dagen op een roze wolk. De Tilburger won vrijdagavond goud met de relayploeg op de shorttrackbaan in Millaan. Zijn ouders en zus zaten op de tribune en gingen mee in het feest dat losbarstte na de gouden race.

Emons moest het vrijdagavond wel doen zonder zijn vriendin aan zijn zijde. Niki Wories, meervoudig Nederlands kampioen kunstschaatsen, was eerder tijdens de Spelen wel in Milaan, maar moest uitgerekend vrijdagavond verstek laten gaan. 

Op afstand bekeek ze de race van Friso en zijn teamgenoten, waarbij ze helemaal los ging. Bekijk hieronder die video.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Een dag na de gouden race wordt Friso geïnterviewd voor een video op de sociale media-kanalen van Team NL. Hij vertelt dat zijn familie op de tribune zat, maar dat zijn vriendin er helaas niet bij kon zijn. 

Niki Wories komt dan in beeld. "Hey, what the f*uck doe jij hier", zegt Friso totaal verrast.

Bekijk de video hieronder. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.