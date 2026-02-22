Gouden Friso in Milaan verrast door vriendin: 'Wat doe jij hier!?'

Tilburger Friso Emons had bij zijn gouden race op de Olympische Winterspelen zijn ouders en zus als grote fans op de tribune zitten. Eén iemand ontbrak echter. Zijn vriendin. Kunstschaatsster Niki Wories verraste de Tilburgse shorttracker door toch terug te keren naar Italië. Dit leverde bijzondere beelden op.

Friso Emons leeft deze dagen op een roze wolk. De Tilburger won vrijdagavond goud met de relayploeg op de shorttrackbaan in Millaan. Zijn ouders en zus zaten op de tribune en gingen mee in het feest dat losbarstte na de gouden race.

Emons moest het vrijdagavond wel doen zonder zijn vriendin aan zijn zijde. Niki Wories, meervoudig Nederlands kampioen kunstschaatsen, was eerder tijdens de Spelen wel in Milaan, maar moest uitgerekend vrijdagavond verstek laten gaan.