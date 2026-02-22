Lenteweer staat voor de deur, maar daarmee ook hooikoorts

Een aantal hazelaars is volgens hem al voor die koude periode al in bloei gegaan. De zogenaamde 'katjes' zullen door het bevriezen geen pollen meer afgeven. "Maar er zijn genoeg struiken die nog niet in bloei zijn. Elzen bijvoorbeeld, bomen en struiken die je rond water vindt. Nederland staat er vol mee. Daarvan zien we dat ze 'katjes' hebben die op het punt staan open te gaan."

Last van hooikoorts Kunnen we dan spreken van een pollen-explosie? "Het is geen atoombom hoor", lacht de bioloog. "Maar na de rare weerperiode die we gehad hebben, met kou vanuit het noorden en warmte vanuit het zuiden, reageren de planten op de hoge temperatuur. Daardoor gaan ze zich sterk ontwikkelen", legt Martens uit.

"Als de weersverwachting uitkomt, kan er met name in de tweede helft van de week behoorlijk wat pollen in de lucht zijn. Daarop reageren ongeveer 700.000 mensen in Nederland met hooikoortsachtige klachten", zegt Maurice Martens, bioloog en hoofdredacteur van pollennieuws.nl tegen L1 .

In andere jaren was het vaak zo dat de hooikoorts als een golf van zuid naar noord ging in Nederland. "Zuid-Limburg als eerste aan de beurt, Groningen pas later. Maar door de koude periode waarin alles heeft stilgestaan, verwacht ik dit jaar een veel kleiner verschil. Ik zie dat de natuur klaar is om met het voorjaar te beginnen."

Weet waar je last van hebt

Hoewel er natuurlijk alom bekende tips zijn tegen hooikoorts, zoals het dragen van een zonnebril, gesloten houden van ramen en deuren en eventueel gebruik van medicijnen, noemt Martens nog een belangrijk aspect: weten waar je precies last van hebt. "Probeer planten te herkennen waarop jij reageert, zodat je het ziet wanneer ze bloeien. Daarvoor kun je bijvoorbeeld de filmpjes op onze site gebruiken. Pollen mijden is het allerbelangrijkst."

Hij voegt daaraan toe dat je beter niet in de tweede helft van de dag in de buitenlucht moet gaan zitten, omdat de pollenconcentratie dan over het algemeen het hoogst is. "Doe buitenactiviteiten als joggen dus 's morgens vroeg. En douche voor je 's avonds naar je bed gaat, zodat de pollen uit je haar spoelen en niet op je kussen komen."



Opletten voor gemeenten

Probleem bij het vaststellen van pollen is het relatief kleine aantal pollentelstations in Nederland: twee. Martens zegt zich al jaren hard te maken voor een telstation in bijvoorbeeld Groningen of elders in het noorden van het land. Het is geen remedie tegen hooikoorts, maar helpt wel om bewustzijn te creëren.

Daarnaast hoopt hij dat gemeenten hooikoorts meer leren in het achterhoofd te houden als het gaat om aanplanten en verzorgen van het groen. "In de gemeente Maastricht, waar ik woon, werden bijvoorbeeld berken aangeplant in een park waarbij vlakbij mensen wonen. Vanuit de optiek van hooikoorts is dat geen goed beleid. Maar je ziet dat er steeds meer aandacht voor komt bij het plannen van beplanting."

'Volksziekte waar weinig aan gedaan wordt'

"Het hele jaar door zijn er verschillende plantensoorten die pollen in de lucht brengen. Je hebt een paar pechvogels die op vrijwel alles reageren. Maar in totaal is een kwart van de bevolking in Nederland wel voor iets allergisch."

Zelf heeft Martens overigens geen last van hooikoorts, zijn partner wel. "Het is een volksziekte waar weinig aan gedaan wordt, maar dat valt te begrijpen. Het is niet iets waar je aan doodgaat, dus er worden relatief weinig onderzoeksgelden aan besteed. En we zijn voor onze voeding afhankelijk van pollen. Alle granen zijn grassen, en willen we brood hebben, dan zullen we ze toch moeten behouden." Juist omdat er dus weinig aan hooikoorts te doen valt, vindt de bioloog het belangrijk om voorlichting te geven, zodat mensen zich erop kunnen voorbereiden.