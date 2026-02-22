Politie boos op filmende omstanders bij fataal spookrijder-ongeluk op A59

De politie heeft zich geërgerd aan omstanders die na een ernstig ongeluk zondagnacht videobeelden maakten. Bij het ongeluk op de A59 bij Waalwijk kwam een 81-jarige vrouw om het leven en raakten een man (24) en vrouw (23) uit Arnhem gewond.

Op het moment van het ongeluk was het druk op de weg. Ook was er een grote toeloop van pottenkijkers, zowel naast de weg als op het viaduct.

"Waar wij met ons verstand echt niet bij kunnen is dat omstanders het nodig vonden het incident vanaf de weg en op de brug te filmen toen de afschermwanden nog niet aanwezig waren. Of zelfs tot aan de afzetting te lopen om te kijken wat er aan de hand was en te vragen wanneer zij er weer langs konden", schrijft de politie op sociale media.

Begrip

"Is het aanschouwen van andermans leed of die paar minuten later thuis zijn echt zoveel belangrijker dan hulpdiensten hun werk laten doen en betrokken slachtoffers in hun waardigheid te laten?"

De politie hoopt dat het beeldmateriaal niet verspreid wordt en vraagt begrip voor de volgende afzetting, slachtoffers en het werk dat op dat moment verricht wordt.