Pokémon viert 30-jarig jubileum met kaarten van 21.000 euro in Breepark

Een stukje karton van 21.000 euro. Op het Europe Collectors Festival in Breepark liggen dit weekend Pokémonkaarten met prijzen waar je normaal een tweedehands auto voor koopt. De beurs, ter ere van het 30-jarig bestaan van The Pokémon Company, trekt honderden verzamelaars, handelaren en nieuwsgierigen naar Breda.

Bezoekers kunnen op evenement locatie Breepark kaarten kopen, verkopen en ruilen, maar ook terecht voor andere trading cards, verzamelobjecten en retro games. Blikvanger onder glas

Onder een glazen stolp bij een van de stands ligt de blikvanger van het weekend: een kaart met een vraagprijs van 21.000 euro. Gioachino Koopmans kocht de kaart zelf. “Sommige mensen hebben geld te veel, sommigen willen hem gewoon voor hun verzameling en sommigen investeren erin”, zegt hij. “Vandaag is hij 21.000 euro waard, maar wie weet wat hij over vijf jaar doet.” Dat er vaker grote bedragen omgaan in de handel, blijkt uit zijn eigen ervaring. Zijn grootste verkoop ooit bedroeg 63.000 euro, verdeeld over meerdere kaarten. Toch staat hij dit weekend vooral op de beurs om in te kopen. “Het liefst zo duur mogelijk.” Miljoenenverkopen voeden de hype

Dat Pokémonkaarten zulke bedragen kunnen bereiken, komt volgens Pokémonkenner Jeffry van Geel door een combinatie van populariteit en schaarste. “De franchise bestaat dit jaar 30 jaar en is altijd relevant gebleven.”

Extra aandacht ontstaat wanneer bekende namen zich ermee bemoeien. Zo haalde influencer Logan Paul wereldwijd het nieuws met de verkoop van een zeldzame kaart voor bijna 14 miljoen euro. Zulke bedragen wakkeren de interesse nog verder aan. Zeldzaamheid en kwaliteit

De waarde van een kaart wordt vooral bepaald door zeldzaamheid en kwaliteit. Kaarten worden beoordeeld door officiële keuringsinstanties. “Een kaart met de hoogste score, PSA 10, én een lage oplage kan duizenden euro’s waard zijn”, legt Van Geel uit. Als voorbeeld noemt hij de Pikachu Van Gogh-kaart, die exclusief verkrijgbaar was in het Van Gogh Museum en nu voor 1.500 tot 2.000 euro wordt aangeboden.

