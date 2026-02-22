Geen zorgen op camperbeurs om meer belasting: 'Heeft niet veel invloed'

Campereigenaren moeten sinds begin dit jaar fors meer wegenbelasting betalen. Waar zij eerder gemiddeld zo’n 900 euro kwijt waren, is dat bedrag opgelopen tot ongeveer 1.800 euro per jaar. Maar op de camperbeurs in Den Bosch was daar dit weekend niet veel van te merken. "De belasting die bij het kopen van een camper komt, hoort er gewoon bij", zegt Kay Kosterman van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC).

Meer betalen is niet erg "Het scheelt dat als ik een camper ga kopen dat ik 'm het hele jaar door een beetje wil gaan gebruiken", vertelt een vrouw die in plaats van een nieuwe auto een camper wil gaan kopen. "Als ik de camper het hele jaar ga gebruiken, dan is een beetje meer wegenbelasting betalen niet heel erg. Maar ik kan mij voorstellen dat als je de camper alleen in de zomer gebruikt en in de winter stilstaat, dat je dan twijfelt."

Zo’n vijftienduizend bezoekers trokken in twee dagen langs de glimmende buscampers en luxe modellen. De Brabanthallen stonden vol kooplustigen, dromers en doorgewinterde camperaars. En dat is geen toeval: in tien jaar tijd is het aantal campers in Nederland verdubbeld naar 200.000. Ook sinds de stijging van de wegenbelasting aan het begin van dit jaar is de verkoop nauwelijks getemperd.

Ook andere bezoekers laten zich niet afschrikken. "Een camper is een droom, maar niet voor morgen, meer voor op mijn oude dag. Als ik er dan zo'n bedrag aan ga uitgeven, maakt die belasting niet het verschil", legt een man uit.

Een mevrouw die deze zomer vier weken gaat proefdraaien in een camper maakt zich evenmin druk. "Als ik er een wil gaan kopen wel, dan zie ik het dan wel. Maar ik denk dat als je een camper kan kopen, dat de belasting niet het grootste probleem moet zijn. Die belasting komt er dan gewoon bij."

Geen zorgen bij verkopers

Ook bij verkopers overheerst rust. Marcel Voet van Mobile Drôme Campers & Caravans Herpen ziet weinig reden tot paniek. "Ik denk dat het niet zoveel invloed heeft als mensen denken." Volgens hem zijn kopers goed voorbereid. "Ze zijn ook echt bewust bezig met wat zij willen en wat niet, en weten dat een camper kopen financiële gevolgen heeft."

Voet verwacht de komende periode dan ook geen tegenslagen te zullen krijgen. "Het gaat goed met ons en met de markt. Wij zijn tevreden. De campermarkt leeft."

Dat optimisme is ook terug te zien op de beurs. "Omdat dit de enige beurs in Brabant is, komen veel mensen uit de regio hier dit weekend heen. Zij zijn opzoek naar avontuur, vrijheid en willen lekker op reis kunnen wanneer zij zelf kunnen", concludeert Kay Kosterman van NKC.