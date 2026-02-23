Rob Jetten wordt de jongste en eerste openlijke homo-premier van Nederland

Rob Jetten (38) uit Uden wordt deze maandag premier van Nederland. De D66-politicus uit Uden is daarmee niet alleen de jongste, maar ook de eerste openlijk homoseksuele premier van ons land. Wie is de Brabander die in korte tijd doorstootte naar het Torentje in Den Haag?

Bliksemcarrière Jetten begon zijn politieke loopbaan bij de Jonge Democraten en werd daarna gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Nijmegen. Al snel maakte hij naam in de landelijke politiek en in 2017 nam hij plaats in de Tweede Kamer voor D66. Anderhalf jaar later, op 31-jarige leeftijd, werd hij fractievoorzitter van de landelijke partij.

Zijn middelbare schooltijd bracht Jetten door op het Kruisheren Kollege, nu het Udens College, waar hij nog altijd bij betrokken is. Sporten deed hij bij de lokale voetbalclub tot de B1. Daarna verruilde hij het voetbalveld voor de atletiekbaan. Na zijn middelbare school ging Jetten studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Jetten is geboren in Veghel en opgegroeid in Uden. Dorpsgenoten omschrijven hem als een bescheiden jongen die altijd hard werkte en zich inzette voor zijn omgeving.

Aan die rol moest hij even wennen. Hij herhaalde zo vaak achter elkaar dezelfde, ingestudeerde antwoorden, dat hij korte tijd 'Robot Jetten' werd genoemd. Jetten zelf trok zich daar weinig van aan en bleef zich onvermoeibaar inzetten voor thema's zoals klimaat, Europa en de emancipatie van lhbti'ers.

Stapje opzij

Voor Sigrid Kaag deed hij tijdens de verkiezingen van 2021 een stapje opzij. In het kabinet dat volgde werd hij klimaatminister, een functie die goed bij hem paste met de bijnaam 'klimaatdrammer' die VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff hem eerder had gegeven.

In korte tijd groeide de politicus uit tot een van de bekendste gezichten van D66. Bij de verkiezingen van 2023 stond Jetten dan ook weer op plek één, maar leed zijn partij verlies. Het roer moest om met een ander verhaal en dat lukte bij de verkiezingen in 2025 met de slogan: 'Het kan wel'.

Geschiedenis schrijven

Tijdens de campagnetijd hielp het dat Jetten meedeed aan tv-programma De Slimste Mens. Hier vertelde hij ook met een grote glimlach over zijn aanstaande huwelijk met de Argentijnse hockey-international Nicolás Keenan met wie hij samenwoont in Den Haag. Die openheid over zijn relatie en zijn achtergrond maken hem voor velen herkenbaar en toegankelijk.

Jetten schrijft met zijn beëdiging niet alleen geschiedenis door de eerste premier te zijn die openlijk homo is. Ook is hij de jongste premier die Nederland ooit heeft gehad.

Premier of niet, voor zijn ouders blijft Rob Jetten 'gewoon die jongen uit Brabant':