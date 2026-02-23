Bordesscène spannend voor minister Aartsen: 'Gulp niet open laten staan!'

Thierry Aartsen beleeft deze maandag een bijzondere dag. De Bredanaar is maandagochtend beëdigd tot minister van Werk en Participatie. En zo wacht het fotomoment op het bordes met de koning. "Dat wordt heel spannend", vertelt Aartsen maandag in KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant radio. "Ik moet zorgen dat de gulp van mijn broek dicht is, dat mijn schoenen gepoetst zijn en dat ik niet van de trap val."

Aartsen noemt zijn ministerschap met als portefeuille Werk en Participatie een droombaan. "Ik heb mezelf altijd beziggehouden met ondernemerschap, werk, economie, banen en zzp'ers", vertelt hij op de radio. "Ook de afgelopen acht jaar in de Tweede Kamer. Het is fantastisch dat ik dit nu als minister op me mag nemen in dit kabinet. Allemaal aan het werk en allemaal meedoen: dat is mijn missie de komende vier jaar. " Het nieuwe kabinet moet afrekenen met het ruzie-imago van het kabinet Schoof. Aartsen - die in het vorige kabinet demissionair staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu werd - is zich daarvan bewust.

"Het beeld van de afgelopen jaren is niet altijd even fraai geweest. Ik neem aan dat mensen nu vooral willen dat er een beetje rust komt, dat er weer normaal wordt gedaan in de politiek. Ik bedoel: je kunt politiek van mening verschillen, maar je hoeft niet gelijk ruzie te hebben. Je kunt ook op een normale manier gewoon aan de slag gaan en het over de inhoud hebben in plaats van alleen maar over het circus eromheen." Maar zijn partij, de VVD, was zelf ook bij die ruzietjes in het vorige kabinet betrokken. "Jazeker", beaamt Aartsen. "Maar we hebben dat wel altijd vanuit de inhoud proberen te doen, vanuit het belang van Nederland. Niet omdat we dat leuk vonden, maar om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen niet de rekening gepresenteerd krijgen."

"Het telefoontje of je minister wil worden, voelt als de examentijd op school."