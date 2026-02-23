Eerste NS-boa's krijgen training met wapenstokken

Op station Den Bosch lopen naar verwachting vanaf eind april ov-boa's met wapenstokken rond. Deze maatregel is bedoeld voor de veiligheid. Den Bosch is één van de vier standplaatsen in Nederland waar medewerkers een jaar lang meedoen aan de proef met de wapenstok.

Identiteit reizigers vaststellen Verder wil de vervoerder dat ov-boa's rijbewijzenregister, de strafrechtketendatabank en het vreemdelingenregister kunnen inzien. Dit is volgens de NS nodig, zodat zij 'zelfstandig, zonder politieassistentie, de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen'. Het nieuwe kabinet, dat maandag wordt beëdigd , zegt in het coalitieakkoord hier werk van te willen maken.

De komende weken krijgen de medewerkers training voor het gebruik van de korte wapenstok. Daarnaast neemt de NS meer maatregelen 'om de veiligheid van collega's te verbeteren'. Zo krijgen hoofdconducteurs later dit jaar een bodycam.

De 75 van de in totaal 680 NS-medewerkers die meedoen aan de proef met de wapenstok zijn verdeeld over de standplaatsen Den Bosch, Rotterdam, Den Haag en Zwolle.

Veiligheid medewerkers en reizigers

NS-boa's zijn er voor de veiligheid van ov-medewerkers en die van reizigers. Ze komen in actie in de trein en op het station na hulpverzoeken en houden veiligheidscontroles op plekken waar NS veel overlast verwacht.

In totaal zijn er afgelopen jaar 1132 incidenten gemeld van agressie tegen NS-medewerkers. In 2024 waren dit 1095 incidenten.

Waar NS-boa’s afgelopen jaar juist meer betrokken waren bij incidenten met fysieke en verbale agressie (+11%), ziet de NS bij andere NS-collega’s juist een daling. Zo waren hoofdconducteurs en machinisten afgelopen jaar minder betrokken bij agressie-incidenten (-9%).

Ook op Brabantse treinstations zijn gevallen van overlast bekend. Zo werden in 2024 bijvoorbeeld ruim 3000 meldingen van overlast gedaan door NS-beveiligers op station Maarheeze.