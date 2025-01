Ruim 3000 meldingen van NS-beveiligers over overlast op station Maarheeze

Beveiligers van de NS hebben vorig jaar 3150 keer melding gedaan van een 'ongewenste situatie' op station Maarheeze. Dat schrijft staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) in een brief aan de Tweede Kamer. "Ik begrijp heel goed dat NS en reizigers zich zorgen maken over de situatie in Maarheeze", zegt Jansen. Maar het station overslaan, is wat hem betreft geen oplossing.

Op het station in Maarheeze wordt iedereen die instapt preventief gecontroleerd op een vervoersbewijs. Van de duizenden meldingen die de beveiliging deed, ging het maar liefst 1372 keer om problemen met treinkaartjes. Ook zijn er 365 keer medewerkers beledigd en ging het achttien keer om bedreiging. De NS laat weten dat op andere stations en trajecten rondom asielzoekerscentra de overlast niet uitzonderlijk is, maar Maarheeze steekt boven al die stations uit. In 2023 kwamen er minder meldingen binnen over Maarheeze. Toen waren het er 686, maar deze telling is pas halverwege dat jaar gestart. Ook is het beeld ietwat vertekend. Doordat iedere reiziger in Maarheeze wordt gecontroleerd, wordt er ook vaker geregistreerd. De NS dreigde een week geleden nog met het overslaan van het station omdat er teveel overlast is van asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Budel. De veiligheid van personeel en reizigers kan volgens de NS niet meer gegarandeerd worden. Wat de staatssecretaris betreft, is dat geen optie. Daarom is besloten om een apart overleg te organiseren over de situatie op het station.