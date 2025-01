'Sluiting station is onbespreekbaar', burgemeester maakt zich grote zorgen

Burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck maakt zich grote zorgen over de mogelijke sluiting van station Maarheeze. Dinsdag dreigde de NS in de toekomst het treinstation voorbij te rijden vanwege overlast veroorzaakt door asielzoekers uit het nabijgelegen azc in Budel. Van Kessel reageert fel op het dreigement: "De sluiting van het station is absoluut onbespreekbaar."

De Nederlandse Spoorwegen uitten hun zorgen in een e-mail aan een Kamerlid. Die mail is in handen van De Telegraaf. Station Maarheeze wordt al langer geteisterd door een groep overlastgevende asielzoekers. De afgelopen twee jaar zijn er daarom extra maatregelen genomen om het station veiliger te maken. Zo worden er door NS beveiligers ingehuurd die toezicht houden op de perrons. Daarnaast hangen er ook camera's. LEES OOK: Controles begonnen op station Maarheeze: 'Voelde me ook wel eens onveilig' 'Desastreuze gevolgen voor gemeente'

De kosten voor de beveiliging komen grotendeels voor rekening van de NS. De spoorvervoerder is het beu om voor die kosten op te blijven draaien en dreigt met het overslaan van station Maarheeze, wat eigenlijk betekent dat het station op slot kan. Burgemeester Van Kessel laat in een schriftelijke reactie weten dat hij hoopt dat het niet zover komt. "Een dergelijke sluiting is onacceptabel en zou voor onze gemeente desastreuze gevolgen hebben voor zowel de bereikbaarheid van onze gemeente als de sociale en economische structuur van de regio." 'Sluiting is onbespreekbaar'

Volgens de burgemeester heeft niet alleen station Maarheeze last van een kleine groep asielzoekers, maar ook de stations van Eindhoven en Weert, die op hetzelfde traject liggen. "Het is een bredere kwestie die een oplossing vraagt tussen het Rijk en de NS, waarbij de gevolgen voor de regio niet uit het oog verloren mogen worden", stelt hij. De afgelopen tijd luidde de burgemeester al meerdere keren de noodklok. Ook stuurde hij meerdere brandbrieven naar de verantwoordelijke staatssecretarissen. Tot een echte oplossing voor het probleem kwam het niet. "Wij blijven ons inzetten voor een oplossing die de belangen van onze inwoners beschermt en de bereikbaarheid van onze gemeente waarborgt. De sluiting van het station is dan ook absoluut onbespreekbaar en alles zal in het werk worden gesteld om dit te voorkomen.”