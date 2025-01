NS is overlast van asielzoekers zat en wil station Maarheeze voorbijrijden

De NS wil station Maarheeze voortaan voorbijrijden, omdat er teveel overlast is van asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Budel. Daar dreigt de spoorwegmaatschappij mee in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt de Telegraaf. De veiligheid van personeel en reizigers kan volgens de NS niet meer gegarandeerd worden.

In de brief, in handen van De Telegraaf, staat dat de NS al langere tijd last heeft van overlast en agressief gedrag op en rondom het station. Dit wordt vaak veroorzaakt door een wisselende groep bewoners van het asielzoekerscentrum in Budel, zo constateert de NS.

Om ervoor te zorgen dat personeel en reizigers zich veiliger voelen, zijn enige tijd geleden al maatregelen genomen. Zo is er extra bewaking en hangen er camera's. Twee jaar geleden zeiden machinisten al dat ze station Maarheeze voortaan voorbij wilden rijden, omdat ze bijna dagelijks te maken hadden met overlast door asielzoekers.

De NS is al enige tijd in gesprek met minister Marjolein Faber, staatssecretaris Chris Jansen, de politie, provincie en gemeente Cranendonck. Maar uit die gesprekken is volgens de spoorwegmaatschappij nog geen structurele oplossing gekomen. De maat is daarom vol.

Als er geen oplossing komt vanuit het Rijk, voelt de NS zich genoodzaakt om de beveiligingsmaatregelen op het station stop te zetten. "Hierdoor ontstaat de situatie dat we vanuit veiligheidsperspectief station Maarheeze niet meer kunnen bedienen", zo staat in de brief. De NS noemt het een onwenselijke situatie, maar wijst de Tweede Kamer erop dat de veiligheid van reizigers en personeel vooropstaat.

Buschauffeurs ook bedreigd

Dit zou niet de eerste keer zijn dat een vervoerder stopt met dienstverlening in Maarheeze. In februari 2023 schrapte busvervoerder Hermes de haltes vlakbij het azc in Budel. Ook in de bussen waren dagelijks incidenten met bewoners van het azc. Zo wilden mensen niet betalen voor een kaartje en werden buschauffeurs regelmatig bedreigd en bespuugd.

