Steekpartij op station Maarheeze: 'We moeten weer preventief fouilleren'

Na een steekpartij op het treinstation in Maarheeze zondagavond, roepen politieke partijen in de gemeente Cranendonck om maatregelen. Zo zou preventief fouilleren weer moeten worden ingevoerd om verder geweld in en rond het plaatselijke asielzoekerscentrum in te dammen. "Dit is pappen en nathouden wat we nu doen”, zo klinkt het.

Een 27-jarige man raakte gewond bij de steekpartij in Maarheeze. Het slachtoffer was een bewoner van het asielzoekerscentrum (azc) dat is gehuisvest in de voormalige Nassau Dietz kazerne in Budel. De politie hield vijf andere bewoners van het asielzoekerscentrum aan. Volgens de politie liep een ruzie uit op een vechtpartij waarna er werd gestoken.

Op het azc zelf zijn laatste vijf maanden vijf steekpartijen geweest, iedere maand één. Maar nu is politiek Cranendonck waar het azc onder valt, in rep en roer. “Dit is heel schrijnend”, zegt Carry van Rooij, fractievoorzitter ELAN, de grootste politieke partij in Cranendonck. “Het is buiten het terrein gebeurd en dat is een groot probleem.”

Volgens Dirk van Asten, politicus uit Maarheeze, is de onrust onder de dorpsbewoners groot na dit laatste steekincident. “Er is enerzijds angst dat onze inwoners betrokken raken bij de incidenten die buiten het azc plaatsvinden. Anderzijds zorgt het ook voor veel verdeeldheid onder onze inwoners want voor- en tegenstanders van het azc komen in ‘nare’ discussies terecht."