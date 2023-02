Bus stopt niet meer bij azc Budel, chauffeurs bedreigd en bespuugd

Er stoppen voorlopig geen bussen meer bij het azc in Budel vanwege overlast van asielzoekers. Busvervoerder Hermes heeft de haltes vlakbij het asielzoekerscentrum tijdelijk geschrapt. "We hebben vanwege de veiligheid van onze chauffeurs en passagiers dit besluit genomen", vertelt woordvoerder Fred Tilburgs.

De zware maatregel geldt sinds eind vorige week. Volgens Hermes zijn er dagelijks incidenten met bewoners van het azc. Hoeveel incidenten er precies zijn geweest, wil de woordvoerder niet zeggen.

'Chauffeurs bedreigd en bespuugd'

"Het gaat met name om het niet willen betalen voor een kaartje. Als de buschauffeur daar dan iets van zegt, escaleert de boel al snel. Soms met als resultaat dat de buschauffeur zelfs bedreigd of bespuugd wordt."

Voor Hermes is de maat vol. "We hebben vanwege de veiligheid van onze chauffeurs en passagiers dit besluit genomen." Eerder werd al het besluit genomen om op sommige bussen beveiligers mee te laten rijden. "Alle bussen voorzien van beveiligers is geen optie, dat is niet te doen."

COA niet blij met besluit

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn ze niet blij met het besluit. "Het heeft nogal een impact voor ons", vertelt woordvoerder Timo Waarsenburg.

"Bij ons zitten ook mensen die naar hun afspraak met een advocaat moeten. Ook zijn er kinderen die vanuit Weert naar de school op het azc komen. Zij pakten eerst de bus, maar moeten nu vanaf station Maarheeze lopen. Dat duurt dertig minuten. Na de carnavalsvakantie komen er nog meer kinderen vanuit de regio."

Inwoners aan zet

De lijn, bus 11, rijdt tussen station Weert en Eindhoven Centraal en stopt onderweg ook bij onder meer station Maarheeze en dus het azc. Hoe lang de maatregel gaat duren, is nog onbekend. "We hopen dat er snel een oplossing komt", aldus de woordvoerder van Hermes.

Deze week krijgen alle inwoners van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, een enquête op de deurmat over de toekomst van het azc. De gemeenteraad besloot een tijd geleden dat het azc in de huidige vorm in de zomer van volgend jaar dicht moet.