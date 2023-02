Hoe nu verder met het azc in Budel: gemeente doet onderzoek

De gemeente Cranendonck vraagt inwoners hoe verder moet met het asielzoekerscentrum in Budel. Alle inwoners krijgen vanaf volgende week een vragenlijst in huis. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan het onderzoek meedoen. Ook de scholieren van het plaatselijke BRAVO! College wordt naar hun mening gevraagd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau I&O Research en sluit op 19 maart. In april moeten de resultaten bekend zijn. Daarna beraadt de gemeenteraad zich hoe het verder moet met het azc.

Overlast

Het azc bevindt zich op het voormalige kazerneterrein van Defensie in Budel. Er is plek voor maximaal 1500 asielzoekers. Omwonenden klagen al jaren over de overlast van met name 'veiligelanders'. Dat zijn mensen uit landen zoals Marokko, Algerije, Egypte, Libië en Tunesië die geen uitzicht hebben op asiel, maar hangende de procedure wel in het azc mogen verblijven. Er waren steekpartijen en zou ook geregeld sprake zijn van ander crimineel gedrag.

Vanwege die overlast besloot de gemeenteraad van Cranendonck, waar Budel onder valt, dat het azc per 1 juli 2024 dicht moet. Op die dag loopt een contract af met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Kazerne

De gemeente wil samen met de inwoners onderzoeken wat er met de voormalige Nassau-Dietzkazerne moet gebeuren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de wens van Defensie. Het ministerie wil het terrein namelijk niet verkopen. Als het azc sluit, blijft het terrein een militaire bestemming houden.

De gemeente kan het terrein dus niet voor een andere bestemming herontwikkelen en wil van de inwoners weten wat zij het liefst willen: een azc of een kazerne. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met de mogelijke landelijke spreidingswet. Die kan de gemeente dwingen tot de opvang van vluchtelingen.

