Budel wil na jaren overlast niet 'gedwongen' worden tot opvang asielzoekers

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid bracht woensdag een bezoek aan Budel. Hij ging in gesprek met inwoners over het asielzoekerscentrum in het dorp. Het ging vooral over de overlast die de asielzoekers veroorzaken en hoe die verminderd kan worden. Er is ook angst bij de inwoners. De staatssecretaris wil een wet invoeren die gemeenten dwingt om asielzoekers op te vangen, maar Budel wil 'ontzien' worden als die wet erdoor komt.

De raad van de gemeente Cranendonck, waar Budel onder valt, besloot enige tijd terug dat het asielzoekerscentrum op 1 juli 2024 dicht moet. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) loopt dan af. Die overeenkomst zorgt ervoor dat er op het defensieterrein een opvang mag zitten. Er is echter ook nog een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA die zegt dat er ergens in de gemeente een azc gevestigd mag worden. Deze afspraak loopt langer, tot 2028. Maar na jaren van overlast, diefstallen en geweldsincidenten willen veel mensen in Budel uiterlijk 2024 van het azc af.

"We moeten eerst de overlast wegnemen."

De staatssecretaris wil alleen nog niet op de zaken vooruit lopen. "Voordat we het over de toekomst van het azc hebben, moeten we eerst de overlast van nu en het gevoel van onveiligheid wegnemen." Twee maanden geleden was Van der Burg ook in Budel om over de actuele situatie rond het azc te praten. Inwoners waarderen dat hij persoonlijk langs komt ook de felste tegenstanders van het azc. Er wordt alleen van gebaald dat de staatssecretaris weinig concrete toezeggingen doet. Vooral over de toekomst van het asielzoekerscentrum.

"Mensen zijn er helemaal klaar mee."

Harm van Leuken is een van de inwoners die bij het gesprek met de staatssecretaris was. "Mensen zijn er helemaal klaar mee en pikken de overlast niet meer." Hij waarschuwt dat inwoners mogelijk het recht in eigen hand nemen als asielzoekers iets proberen te stelen in de omliggende dorpen. Een petitie tegen het azc werd 2064 keer ondertekent. Van Leuken ontving daarnaast stapels verhalen van mensen die iets meegemaakt hebben met bewoners van het azc. "Sommige verhalen zijn echt schrijnend en maken duidelijk dat het echt niet langer zo door kan gaan."

"Het meisje dacht dat ze te zomers gekleed was en daarom betast werd."