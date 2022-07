Wanhoopspoging om sluiting van azc in Budel te voorkomen

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie wil ervoor zorgen dat de rust terugkeert in Budel en Maarheeze. Daarna wil hij met de gemeente gaan praten over het langer openhouden van het asielzoekerscentrum in Budel. Volgens de staatssecretaris is hij het daarover eens geworden met de gemeente en de provincie. De gemeenteraad wil het azc in 2024 sluiten, maar de staatssecretaris bezocht donderdag de gemeente in een wanhoopspoging om dat te voorkomen. De raad voelt daar niet veel voor.

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck, waar Budel bij hoort, heeft tijdens het gesprek geëist dat er meer moet gebeuren om de rust te herstellen dan tot nu toe. Volgens commissaris van de Koning Ina Adema, die er ook bij was, leidde het gesprek tot een 'stevige uitwisseling van standpunten'.

Geen draagvlak meer

Ook werden de zorgen over overlast besproken. Daarvoor is volgens de staatssecretaris een goede samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de gemeente en het rijk nodig.

De staatssecretaris gaf aan dat hij wil kijken hoe de overlast verminderd kan worden. Volgens hem is dat 'van groot belang voor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers'. Volgens de provincie en de raadsleden is dat draagvlak er in de gemeente niet meer. Sommige vrouwen durven niet meer met de trein, omdat ze op het station in Maarheeze worden lastig gevallen door azc-bewoners. Ook wordt geklaagd over winkeldiefstallen, geweld en andere vormen van overlast.

'Gepasseerd station'

De gemeenteraad besloot onlangs dat het azc op 1 juli 2024 dicht moet. De raadsleden lijken niet van standpunt te veranderen, ook niet door het bezoek van de staatssecretaris. "Dat is voor ons uitgesloten", vertelt Carry van Rooij van Elan, de grootste politieke partij van Cranendonck. "Daar is geen discussie over mogelijk. Zeker niet in de huidige vorm."

Jordy Drieman van de VVD sluit zich daarbij aan. "Het is inmiddels een gepasseerd station. We hebben gezamenlijk een besluit genomen over de sluiting van het azc en daar blijven wij bij. Het rijk had de problemen hier eerder aan moeten pakken." Ook het CDA is niet overtuigd: "Hij mag ons proberen te overtuigen, maar we blijven bij ons standpunt: we stoppen met het huidige azc", vertelt Peter Beelen.

De komende tijd blijven betrokken partijen in gesprek over de situatie en wat nodig is om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren.

