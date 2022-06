Problemen op azc in Budel bijna verdubbeld in een jaar tijd

Er zijn het afgelopen jaar veel meer problemen geweest op het asielzoekerscentrum in Budel, vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal zogenoemde incidenten binnen de muren van het azc verdubbelde van ruim zeshonderd in 2020 naar bijna 1100 meldingen een jaar later. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Vechtpartijen, steekpartijen (beide fysiek geweld), scheldpartijen (verbaal geweld) en dreigende gebaren (non-verbaal geweld): het wordt allemaal onder het kopje 'incident' geschaard. Maar bijvoorbeeld ook het dreigen met zelfdoding of jezelf daadwerkelijk iets aandoen, en zelfs het overtreden van de huisregels, zoals het roken van een sigaret op je kamer.

Van fysiek geweld tot jezelf iets aandoen

Vorig jaar werd er in totaal 1079 keer melding gemaakt van zo'n incident. Daarbij moet wel een kanttekening geplaatst worden: veruit de meeste meldingen gaan over bewoners die zich niet aan de huisregels hebben gehouden.

Het aantal incidenten per categorie over het afgelopen jaar:

overtreden huisregels: 665

verbaal geweld: 162

fysiek geweld: 132

dreigen met zelfdoding: 65

non-verbaal geweld: 32

jezelf iets aandoen: 23

Corona en een proef als reden

De geweldsuitbarstingen, overtredingen en dreigementen zijn over de hele linie in een jaar tijd haast verdubbeld. Volgens het COA zijn daar een aantal mogelijke verklaringen voor.

"Door alle reisbeperkingen vanwege corona kwamen er in 2020, en ook nog een deel van 2021, veel minder vluchtelingen onze kant op. Het was dus rustiger op het azc en dat maakt een groot verschil", verklaart Timo Waarsenburg van het COA.

Daarnaast deed Budel vorig jaar samen met Ter Apel mee aan de pilot 'spoor 2'. Nieuwe asielzoekers uit veilige landen werden ondergebracht in een aparte, sobere opvang op de azc's. "Daardoor zouden de aanvraagprocedures sneller afgehandeld moeten worden, waardoor ze sneller het land uitgezet konden worden. De keerzijde: alle 'kansloze' asielzoekers zaten op twee locaties geconcentreerd. En zij zorgen relatief gezien voor de meeste overlast."

Nog een mogelijke verklaring volgens het COA: In 2020 verbleven er 3542 unieke personen op het azc in Budel. In 2021 waren dat er 5860, net als de incidentencijfers een flinke stijging.

'Komt overeen met beeld dat mensen hebben'

"Dat alles heeft geleid tot deze cijfers. Dat komt ook overeen met het beeld dat de gemeente en de inwoners hebben van het azc." Eind vorig jaar stopte de pilot in Budel en Ter Apel. De gemeenteraden van beide dorpen wilden niet door met het proefproject.

Eerder dit jaar berichtte Omroep Brabant dat er vorig jaar 360 overtredingen waren op het azc-terrein in Budel. Dit waren alleen de overtredingen waarvoor een maatregel is opgelegd aan de bewoners. Wat die 'straf' is geweest, is onduidelijk.

COA ziet rust terugkeren, maar daar denken bewoners anders over

Dat over de problemen bínnen de muren van het azc, vorig jaar. Dan nu naar de problemen van dit jaar, buíten de poorten van het azc-terrein. Eerder deze week meldde de opvangorganisatie na vragen van Omroep Brabant, dat het inmiddels rustiger is geworden buiten de muren van het azc. Volgens zelf bijgehouden cijfers van het azc zouden er de afgelopen maanden weer veel minder incidenten zijn geweest.

Volgens het COA is dat het resultaat van de extra maatregelen die onlangs zijn genomen, zoals kamercontroles en extra hekken om het azc.

Zowel buurtbewoners en ondernemers uit Budel en Maarheeze als politie en NS denken daar anders over. Toeval of niet: Woensdagavond was het opnieuw raak op het azc in Budel. Bij een steekpartij tussen drie bewoners raakten twee mensen lichtgewond.

