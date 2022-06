Rust terug op het azc: veel minder overlast sinds maatregelen

De rust op en rond het azc in Budel is enigszins teruggekeerd sinds er extra maatregelen zijn genomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In april en mei ging het dertien keer mis, tegenover zo'n vijftig keer aan het begin van het jaar.

Intimidatie en mishandeling worden als incidenten gezien, maar ook winkel- en fietsendiefstal. Na een reeks aan steekpartijen vond burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck het welletjes en kwam met extra maatregelen. Zo kondigde hij eind januari de omgeving af als veiligheidsrisicogebied, waardoor politie preventief kon fouilleren. Halverwege maart werd die noodverordening opgeheven.

Extra hek om azc en controles

Ook werd een hek rondom de voormalige kazerne geplaatst om ongenodigde gasten buiten de deur te houden en zijn er regelmatig kamercontroles. Die maatregelen lijken de afgelopen maanden hun vruchten afgeworpen te hebben.

Het aantal incidenten in enrond het azc in Budel waarbij bewoners van het azc betrokken waren:

Jan: 45

Feb: 53

Maart: 28

April: 13

Mei: 13

Aantal overplaatsingen blijft gelijk

Het aantal asielzoekers dat na een incident moest worden overgeplaatst naar de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in het Drentse Hoogeveen, is wel ongeveer gelijk gebleven sinds de maatregelen. Gemiddeld genomen werd zo'n drie keer per maand een vluchteling overgeplaatst naar de HTL. Daar verblijven vluchtelingen die veel overlast veroorzaken in een azc. Hieronder vallen vernielingen, pesterijen, agressie en het vaak aan de laars lappen van de huisregels.

Vorig jaar was het gemiddeld genomen elke dag raak op het azc in Budel. Over een heel jaar werden er 360 incidenten gemeld. Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid gaf eerder aan goede hoop te hebben dat met de maatregelen, de rust zou terugkeren rondom het azc.

Begin maart besloot de gemeenteraad dat het azc over twee jaar dicht moet. Het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) loopt dan af. De raad wilde vanwege de overlast geen verlenging van het azc.

LEES OOK:

AZC Budel helpt Ter Apel met 50 bedden

Elke dag is het hommeles in azc Budel: 360 overtredingen in een jaar

Klachten over stank en viezigheid: 'Zo laat je een dier nog niet leven'