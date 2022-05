Elke dag is het hommeles in azc Budel: 360 overtredingen in een jaar

Gemiddeld elke dag waren er het afgelopen jaar maatregelen nodig tegen bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. In veertig gevallen was het vergrijp van een asielzoeker zo ernstig dat hij moest worden overgeplaatst naar de Handhavings- en Toezichtlocatie in het Drentse Hoogeveen.

In dit complex verblijven vluchtelingen die veel overlast veroorzaken in een azc. Hieronder vallen vernielingen, pesterijen en agressie en/of het vaak aan de laars lappen van de huisregels. Van dertig bewoners van het azc in Budel is vanwege één of meer van deze overtredingen vorig jaar acht weken zakgeld ingehouden.

Kamervragen over aanhoudende overlast

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid laat dit weten aan Joost Eerdmans van JA12. Het Tweede-Kamerlid had over ‘Budel’ vragen gesteld. Aanleiding was onder meer berichtgeving van Omroep Brabant over aanhoudende overlast in en om het azc. Van der Burg meldde verder dat hij binnenkort met meer details komt over de incidenten op deze opvangplek, maar ook over die op de andere locaties in Brabant waar asielzoekers verblijven.

De staatssecretaris heeft goede hoop dat met maatregelen die in maart werden aangekondigd, de rust zal terugkeren. Van der Burg wijst onder meer op een speciaal geplaatst hekwerk rondom de voormalige Duitse kazerne en regelmatige kamercontroles.

Van der Burg wil zich niet bij sluiting neerleggen

De bewindsman beseft dat de gemeenteraad van Cranendonck, waar Budel onder valt, heeft besloten om na 1 juli 2024 te willen stoppen met het azc. De inwoners van de gemeente en de politiek zijn de problemen die een deel van de asielzoekers veroorzaakt, beu. Desondanks houdt de staatssecretaris de moed erin.

Van der Burg: “Gelet op de huidige opvangcapaciteit, ook in het licht van de crisis in Oekraïne, is het niet wenselijk dat er opvangplekken verloren gaan. Of er na 1 juli 2024 ruimte is voor een opvanglocatie in Cranendock zal te zijner tijd duidelijk moeten worden. Hiertoe worden de komende periode gesprekken gevoerd.”

