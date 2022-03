Preventief fouilleren bij azc Budel stopt, alle maatregelen zijn opgeheven

Het AZC in Budel (foto: Rene van Hoof)

Het veiligheidsrisicogebied rond het azc in Budel is opgeheven. Dat heeft burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck besloten, in overleg met politie en het Openbaar Ministerie. De afgelopen maand is het rustig gebleven rond het azc en dus is het niet nodig om de maatregelen te verlengen.