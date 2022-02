58 asielzoekers van azc in Budel zijn de afgelopen drie maanden veroordeeld

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision.

De politierechter in Den Bosch heeft de afgelopen drie maanden 58 asielzoekers die in het azc in Budel verblijven, veroordeeld. Dat laat staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie weten op vragen van Tweede Kamerlid Joost Eerdmans. De politicus van JA21 maakt zich zorgen over de situatie in het asielzoekerscentrum.