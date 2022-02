Maarheeze is klaar met azc: 'Dit dorp gaat naar de kloten'

Het azc in Budel.

Inwoners en winkeliers in Maarheeze geloven niet dat de veiligheid rondom het asielzoekerscentrum in de gemeente Cranendonck gaat verbeteren nu de extra veiligheidsmaatregelen met een maand worden verlengd. De steekpartij afgelopen zondag in het azc in Budel laat zien dat er niets gaat veranderen, zegt Ed Kalders van de winkeliersvereniging in Maarheeze: "Dit dorp gaat zo naar de kloten."

"Er wordt een politiek spelletje gespeeld. Wij worden niet gehoord", zegt Kalders, die een brillenwinkel heeft in het centrum van Maarheeze. Hij zag het dorp de afgelopen jaren drastisch veranderen. Volgens Kalders is er een gevoel van onveiligheid door grote groepen asielzoekers die naar Maarheeze komen. "Ze stelen in winkels en nemen fietsen mee. Ook maken ze kabaal en drinken ze alcohol op straat." Volgens Kalders is het wachten op het moment dat mensen het recht in eigen handen gaan nemen.

"Ik durf hier bijna niet meer te winkelen."

Het azc houdt de gemoederen behoorlijk bezig in het dorp. Op maandagavond is het rustig in het winkelcentrum, maar er blijkt een groot gevoel van onveiligheid te zijn. "Ik durf hier bijna niet meer te winkelen. Het voelt heel onveilig als ze in groepjes op straat staan of met een blikje Cola bij de kassa staan", zegt een vrouw die net boodschappen heeft gedaan. "Op bepaalde tijden kom ik liever helemaal niet meer winkelen. In het begin had ik nog sympathie voor de asielzoekers, maar dat is helemaal voorbij."

Deze waarschuwing hangt bij de Jumbo in Maarheeze.

Kalders zegt dat steeds meer mensen uit angst en irritatie over de grote groepen asielzoekers de winkels in Maarheeze mijden en ergens anders inkopen doen. Een man die net inkopen heeft gedaan zegt dat de politiek veel te slap is. "Asielzoekers die zich schuldig maken aan crimineel gedrag moeten gewoon het land worden uitgezet." Hij begrijpt niet wat de overwegend jonge mannen in Nederland komen doen. "Ze kunnen beter hun eigen land opbouwen. Maar aan de andere kant was het ook zo dat vlak na de Tweede Wereldoorlog veel Nederlanders emigreerden naar Australië en Canada voor een betere toekomst."

"We zien regelmatig dat de politie moet ingrijpen."