Klachten over stank en viezigheid: 'Zo laat je een dier nog niet leven'

Wachten op privacy instellingen... Vieze vloeren en muren op het azc in Budel (Foto: Sara) Een vies toilet op het azc in Budel (Foto: Sara) Volgende Vorige 1/3

Poep op de zijkanten van de pot, een vieze vloer, vieze muren en een niet te harden stank." Sara uit Syrië is er kort en krachtig over. Sinds een week of vijf woont ze op het azc in Budel. Ze werd overgeplaatst vanuit een Gronings kamp en wist niet wat ze zag toen ze in Budel naar het toilet wilde gaan. "Zo laat je een dier nog niet leven." Vluchtelingenwerk is het met haar eens dat de schoonmaak beter moet en stelt dat Budel geen uitzondering is.

Het zijn niet alleen de toiletten, zeggen Sara en twee van haar medebewoners, Ahmed en Jameel, ook afkomstig uit Syrië. De gezamenlijke keukens en de douches zijn ook niet al te fris. "Ik vind dat bewoners het eigenlijk zelf moeten schoonmaken", zegt Sara. "Het is onze verantwoordelijkheid. Maar wij kwamen hier aan en het is hier zo vies, wij krijgen het gewoon zelf niet schoon meer." "Ook ik heb in het kamp in Groningen gewoond", zegt Ahmed. "Het was een grote witte tent, met afscheidingen, het was er koud en er was veel lawaai. Maar ik ga liever daar naar het toilet. Hier ligt de poep achter het toilet. Je zou het zelf eens moeten zien. Toch ben ik blij dat ik hier ben, ik wil niet ondankbaar overkomen."

"Ik word er wanhopig van en loop de hele tijd te huilen"

Jameel vindt dat de toiletten beter schoongemaakt moeten worden. "Je kunt niet van bewoners verwachten dat ze dit schoon krijgen. Alsjeblieft, we hebben nodig dat de wc hier elke dag goed wordt schoongemaakt." Volgens Sara is er een schoonmaakbedrijf actief op het azc. "Daar hebben we mee geprobeerd te praten, maar er gebeurt niets mee. Laatst veegde een schoonmaakster met een tissue de vloer van het toilet af. Er werd helemaal geen ontsmettingsmiddel gebruikt. Ik word er wanhopig van en loop de hele tijd te huilen."

"Wij vinden dat hier iets aan moet veranderen."

Vluchtelingenwerk is actief op het AZC in Budel. In een schriftelijke reactie laat de organisatie weten dat ze af en toe meldingen krijgt van vieze omstandigheden. "Het valt ons op dat vooral de gebouwen waar asielzoekers voor een kortere tijd verblijven erg vies zijn. Van asielzoekers die hier een langere tijd verblijven, krijgen wij minder klachten binnen." De organisatie stelt: "Wij begrijpen heel goed dat bewoners zich hier niet prettig door voelen en zelfs liever op een andere locatie naar het toilet zouden gaan. Wij vinden dat hier iets aan moet veranderen. Niet alleen in Budel, maar ook op andere locaties waar asielzoekers worden opgevangen. De kwaliteit van zorg en de hygiene met name bij de sanitaire voorzieningen kan heel erg verschillen per locatie." Volgens Vluchtelingenwerk zou het probleem opgelost kunnen worden door meer sanitaire voorzieningen te plaatsen. "In bepaalde noodopvanglocaties zie je bijvoorbeeld dat veel bewoners een paar wc's en douches met elkaar moeten delen. Dat wordt dan sneller vies. Óf dat deze plekken vaker per dag moeten worden schoongemaakt. Hetzelfde geldt voor Budel. Het zou hier zeker een oplossing kunnen zijn om daar meerdere malen per dag een schoonmaakteam in te zetten in plaats van op één moment per dag."

"Twee keer per dag wordt er professioneel schoongemaakt"