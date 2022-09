Medewerkers azc Budel: 'Sluit dit alsjeblieft niet'

Marco Janssens deelt schoonmaakspullen uit op het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas) Elke van Rijswijk op het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas) Marco Janssens in de fitnessruimte op het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas) Merel Jaspers, woonbegeleider op het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas) Volgende Vorige 1/4 Marco Janssens deelt schoonmaakspullen uit op het azc in Budel (Foto: Alice van der Plas)

“Ik zou dit azc niet dichtdoen. Dit is een toplocatie voor onze bewoners. Geef ze niet op.” Het is bijna een smeekbede. Afkomstig van de 25-jarige woonbegeleider Marco Janssens, die op het azc in Budel werkt. Hoe is het om daar een baan te hebben? We spreken met drie medewerkers.

Marco geeft mensen die net aankomen een bed, dekens en toiletspulletjes. Ook runt hij de fitnessruimte en het muzieklokaal. Hij heeft een studie Sociaal-Cultureel Werk achter de rug. “Het is wel chill dat je hier met alle leeftijdsgroepen kunt werken.” Volgens Marco zijn mensen sceptisch over vluchtelingen. “Dat ze alleen voor geld komen bijvoorbeeld. Maar zo is het helemaal niet. Mensen hebben een bepaald beeld en houden zich daaraan vast."

"Jij ziet het nieuws, ik zie hier het dagelijks leven."

Op 24 september heeft het azc een open dag. “Ik hoop dat mensen komen kijken om zelf een beeld te krijgen. Iemand die iets niet weet en er een beetje bot over is, kun je dat niet kwalijk nemen. Ik leg dan uit: 'Jij ziet het nieuws, ik zie hier het dagelijks leven'.” Het nieuws is soms een doorn in het oog van Marco’s collega Merel Jaspers. “Het is heel gezellig met de bewoners. Geen dag is hetzelfde. Op dit moment zitten we overvol, maar de sfeer is goed. Het is jammer dat alleen het slechte nieuws naar buiten komt. Als je eens zou kunnen zien hoe het echt is. Het is zo jammer dat er zo’n negatief beeld bestaat over asielzoekers en het azc. Dat het alleen maar ellende is. Dat is het niet.”

"Drie maanden magnetronmaaltijden, geen geld, geen uitzicht."

Het is erg druk op het azc en Merel rent met haar portofoon van hot naar her. “Ik ben er wel trots op dat we het telkens voor elkaar krijgen mensen een bed te geven. Zo kunnen er bussen met mensen komen, die je die dag niet had verwacht. Straks kan er om 4 uur een telefoontje komen. Komen er toch weer mensen uit Ter Apel.” De asielcrisis is merkbaar op het terrein. Bewoners stromen niet goed door. “Normaal gesproken blijven mensen hier twee weken in de eerste opvang”, zegt Elke van Rijswijk. Zij ondersteunt de locatiemanager van het azc. “Maar dat is nu drie maanden. Drie maanden magnetronmaaltijden, geen geld, geen uitzicht, dat is echt heel zwaar.”

"Je komt aan bij de ravage, het bloed en de paniek."

Een interne strijd in het hoofd van Elke is het gevolg. “De eerste opvang wil je sober houden, want je wilt niet iedereen uitnodigen. Maar als mensen hier drie maanden moeten blijven, wil je het op een menswaardige manier doen.” Elke is dan ook blij met de opknapbeurt die het azc nu gaat krijgen. “Het gaat om basisdingen. Gaten in de vloer repareren, zodat de kinderen zich er niet meer aan bezeren. Dat mensen hun raam weer open kunnen zetten. Als we een betere omgeving bieden, hebben bewoners ook minder last van depressies en is er minder overlast.” Het team heeft een heftig jaar achter de rug op het azc. “Er vond een aantal steekpartijen achter elkaar plaats. Dan gaat het brandalarm af en kom je aan bij de ravage, het bloed en de paniek. Het onvoorspelbare was heel akelig. We vroegen ons wanhopig af: hoe krijgen we de regie terug? We zijn hier niet tegen opgewassen.” De reactie van de maatschappij vond Elke ook ‘lastig’. “Niemand zei: wat erg dat dat is gebeurd op jullie centrum. Waarom zei niemand: hoe kunnen we jullie helpen?”

"Morgen kunnen er drie jongens binnenkomen die het leuk vinden om op rooftocht te gaan."