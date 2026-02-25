Dirk sloeg beurs van beroemde muziekschool af en staat nu in Concertgebouw

De uitnodiging ligt nog ‘ergens’ in een la van Dirk Bukkems (54) uit Helmond. Een beurs om de kunst van het dirigeren onder de knie te krijgen aan de beroemde muziekschool Juilliard in New York. Maar muziek is zijn grootste hobby en dat moet wat hem betreft vooral zo blijven en dus gaat Dirk niet naar Amerika. Toch staat de amateurdirigent dit weekend op het podium van het Concertgebouw, om niet één maar twee verschillende orkesten tegelijk te dirigeren.

Tijdens de coronaperiode speelt Dirk plaat na plaat van Frank Sinatra af. Hij wil deze muziek in een nieuw jasje gieten. Het lukt en afgelopen jaar treedt hij met een door hem gemaakte voorstelling over Sinatra op in Eindhoven. Het idee ontstaat om dit ook in Amsterdam te gaan doen. Twee Amsterdamse studentenorkesten zijn meteen enthousiast en zeggen ja: een symfonieorkest en een bigbandorkest. Dirk gaat de bijna honderd orkestleden dirigeren.

“En dan is er maar een plek om zoiets te doen”, zegt hij. “En dat is het Concertgebouw.” Maar Dirk is een onbekende amateurdirigent. “Ik dacht, niemand zit op een 54-jarige dirigent uit Helmond te wachten. En de hele wereld wil hier staan.” Dirk laat zich niet tegenhouden en trekt de stoute schoenen aan: samen met de twee orkesten maakt hij een 'pitch'. Het Concertgebouw heeft ruimte en zegt ja.

"De hele buurt heeft mee kunnen genieten van mijn reactie."

Het telefoontje uit Amsterdam komt op een zonnige junimiddag als Dirk in zijn Helmondse achtertuin zit. “De hele buurt heeft mee kunnen genieten van mijn reactie”, lacht hij. In Eindhoven was hij zelf verantwoordelijk voor de productie en de financiële risico’s, iets wat niet vaak voorkomt bij dirigenten. “In Amsterdam gaat dat niet, dus nu dragen ook de orkesten een stuk verantwoordelijkheid”, legt hij uit. De 1500 kaarten voor de voorstelling Sinatra in Symphony dit weekend zijn bijna uitverkocht. De ontvangst bij het Concertgebouw heeft Dirk als een ‘warm bad’ ervaren: “Ze geven ons dezelfde aandacht als de grote professionele concerten. Ze zijn heel menselijk en meedenkend.” Dirk gaat meteen de uitdaging aan om niet een, maar twee orkesten te dirigeren. “Gelukkig heb ik twee handen”, lacht hij. “Voor de studenten die spelen, is het ook een hele ervaring. Ze komen in contact met Sinatra, muziek die ze niet dagelijks spelen.” Dirk belooft het publiek met zijn concert ‘een enorm warme deken’. Zanger Frank in Person vertolkt Frank Sinatra en komt 'heel dicht in de buurt'.

"Muziek is de grootste uitlaatklep die ik heb."